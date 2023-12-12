جلسة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و«مبادئ باريس»

المصدر: أبوظبي - وام

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عقدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، جلسة نقاشية بعنوان «نحتفي بالتاريخ ونصنع المستقبل»، بمناسبة يوم حقوق الإنسان الذي يتزامن مع الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومرور 30 عاماً على مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتناولت الجلسة، تعريفات حقوق الإنسان، وتاريخ نشأة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المنبثق من ميثاق الأمم المتحدة، والمعاهدات والآليات المرتبطة بالإعلان.

كما تطرقت الجلسة، إلى التحديات المستقبلية في المسائل الحقوقية ومراعاتها للثقافات المتعددة حول العالم. وشهدت الفقرة الثانية للجلسة، نقاشات حول مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتطور التاريخي لهذه المبادئ منذ نشأتها.

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