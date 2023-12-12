2169 متسابقاً ومتسابقة يتنافسون في «رأس الخيمة للقرآن الكريم»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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انطلقت التصفيات التمهيدية في جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، بدورتها الـ 22، في مقر مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، بمنطقة خزام، وتستمر حتى تاريخ 21 ديسمبر الجاري.

وتحظى الدورة الـ 22، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بمشاركة مجتمعية واسعة، وإقبال كبير، شمل 2169 متسابقاً ومتسابقة، منهم 1098 من الذكور، و1071 من الإناث، وشملت جنسيات المشاركين 56 جنسية، لأول مرة في تاريخ الجائزة، مقارنة بالأعوام الماضية.

ويتنافس المشاركون في مسابقات متنوعة، منها مسابقة القرآن الكريم، والمسابقة النسائية، ومسابقة مزامير آل داود، ومسابقة أجمل صوت في الأذان، ومسابقة الأحاديث النبوية الشريفة، وغيرها من المسابقات التي تفتح أبواب التنافس أمام المشاركين، ودعم مواهبهم في حفظ كتاب الله تعالى، وصولاً بهم إلى منصات التتويج.

وأشار أحمد محمد الشحي، مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، إلى الانطلاقة المتميزة للتصفيات التمهيدية، والتي حظيت بالمشاركة الكبيرة من أبناء دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها من كافة الجنسيات والأعمار، مبيناً أن هذه الجائزة تمثل ميداناً تنافسياً خلاقاً، وبيئة داعمة لحافظي القرآن الكريم، وهي تتألق عاماً بعد عام بمسابقاتها المتنوعة، وجودة خدماتها للمتسابقين من كافة شرائح المجتمع.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، أمين عام جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، ورئيس اللجنة العليا المنظمة، أن التصفيات التمهيدية للجائزة انطلقت بكل تألق وتميز.

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