سلطان القاسمي: دور مهم لعضوية «الوطني الاتحادي» في نقل احتياجات المواطنين

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، في قصر البديع، أعضاء إمارة الشارقة في المجلس الوطني الاتحادي.

ورحب سموه في بداية اللقاء بالأعضاء المنتخبين والمعينين، مهنئاً إياهم على نيلهم عضوية المجلس الوطني الاتحادي، ومؤكداً على دور العضو في المجلس، وأهمية المشاركة الفاعلة ونقل احتياجات المواطنين، ومناقشة الموضوعات والتشريعات بما ينعكس على خدمة المجتمع وتعزيز استقراره.

وتناول سموه خلال اللقاء أهمية تواجد العضو في الأوساط الاجتماعية، ومشاركة المواطنين في مختلف المناسبات، ومعرفة احتياجاتهم ودراستها وعرضها بالأسلوب الذي يليق بمكانة ودور العضو في المجلس الوطني الاتحادي.

وثمن الأعضاء، توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة المستمرة، ودعمه لكل ما يعزز من المشاركة الإيجابية للمواطنين في اتخاذ القرارات من خلال البرلمانات الحكومية، مشيدين بالمستوى الكبير والمميز للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومهنئين سموه بنجاح العملية الانتخابية للمجلس والتي وصلت فيها نسبة المشاركة في التصويت إلى 87 %.

ويضم المجلس الوطني الاتحادي في عضويته من إمارة الشارقة كلاً من: محمد حسن سليمان الظهوري، ووليد علي بن فلاح المنصوري، والدكتور عدنان حمد محمد الحمادي، ونجلاء علي الغزال الشامسي، وفاطمة علي حميد المهيري، والدكتورة موزة محمد عبدالله الشحي.

علاقات متميزة

من جهة أخرى، استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، الدكتورة فاليري فوغان، الرئيسة التنفيذية للمعهد الملكي البريطاني للعمارة، وذلك في قصر البديع.

ورحب سموه في بداية اللقاء بالدكتورة فاليري فوغان، مشيراً إلى العلاقات المتميزة للشارقة بمختلف المعاهد المهنية المتخصصة والمؤسسات العلمية والجامعية في بريطانيا، ما أسهم في تطوير العلاقات وتبادل الخبرات في المجالات المتنوعة. وتناول اللقاء، أبرز الأسس العملية لترقية الأداء في المجالات الهندسية للعمارة والتي تسهم في التنمية الحضرية وتطوير الحياة في المدن، والأدوار المهمة التي يقوم بها المتخصصون في المحافظة على المظهر الحضاري إلى جانب المحافظة على التراث المعماري الذي يعد أحد مرتكزات العمل الهندسي في التخطيط العمراني.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة خلال اللقاء، على الخطط الخاصة بالمعهد الملكي البريطاني للعمارة، وما يعمل عليه لتطوير العاملين في مجال العمارة وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات، إلى جانب الخطط المستقبلية وعلاقات المعهد الخارجية وتعاونه مع العديد من الجهات.

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