«قضاء أبوظبي» يطلق مبادرة توعوية للعمال

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، مبادرة توعوية موجهة لفئة العمال تحت شعار «لمسات إنسانية»، بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي ومستشفى الأهلية في أبوظبي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام.

وتأتي المبادرة التي نفذتها الدائرة ممثلة بلجنة التوعية العمالية، في المدينة العمالية «آيكاد» في منطقة مصفح، في إطار التزامها بتعزيز جهود حماية حقوق الإنسان، وبهدف نشر الثقافة القانونية لدى العمال وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون في دولة الإمارات، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ المعرفة القانونية لما لها من دور أساسي في حماية الحقوق والالتزام بالواجبات المنصوص عليها قانوناً، ودعم توجهات الدولة في مجال حماية حقوق الإنسان، بما يعزز من تنافسية الإمارة وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.

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