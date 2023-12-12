«إسلامية دبي» تطلق مبادرة «مؤذن الفريج»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، قطاع الشؤون الإسلامية، إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، مبادرة «مؤذن الفريج» وهي مسابقة نوعية تقام لأول مرة، لاختيار أفضل مؤذن في فريج وأحياء مدينة دبي.

وذكر جاسم محمد الخزرجي، مدير إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، أن فكرة المبادرة تدور حول تعزيز الهوية الإماراتية وتنمية الوازع الديني لدى أبنائنا الصغار، ومن هنا تم إطلاق مبادرة «مؤذن الفريج» وتبدأ باستقطاب أبناء مناطق وأحياء مدينة دبي من الصغار من عمر 6 - 16 عاماً، لتدريب الأبناء على تأدية الأذان بالطريقة الصحيحة، ويتم التنفيذ بتصوير مقطع كامل بالأذان، بعد صلاة العصر ولمدة 20 دقيقة بحضور ولي الأمر، دون استخدام أي برامج لتحسين الصوت، ثم رفع المقطع على بريد خاص بالمسابقة، ثم تقوم اللجنة المحكمة باختيار ممثل عن كل حي (فريج) ثم إقامة مسابقة يتم التصويت عليها من قبل الجمهور.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز