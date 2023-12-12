ذياب بن محمد: «COP28» يسهم بإيجاد حلول عملية لتعزيز العمل المناخي العالمي

المصدر: أبوظبي - وام

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زار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، المنطقة الخضراء في مؤتمر الأطراف «COP28».

وتفقد سموه مركز الشباب، ومركز تحول الطاقة، وبيت الاستدامة، حيث اطلع على الحلول العالمية، التي تسهم في الحد من انبعاثات الكربون، وتأثيرها في كوكب الأرض.

وأثنى سموه، على إسهام الحدث في إيجاد حلول عملية، لتعزيز العمل المناخي العالمي، وإتاحة صنع السياسات، التي تقود إلى الاقتصاد المستدام، ما يتماشى مع رؤية عام الاستدامة في دولة الإمارات.

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