إطلاق «شتاء صندوق الوطن» لطلبة المدارس في 4 إمارات بالدولة

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن صندوق الوطن عن إطلاق أنشطة برنامج «شتاء صندوق الوطن» في أبوظبي وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة الصندوق، وبالتعاون مع هيئات تعليمية ووزارات وهيئات محلية، ويقدم باقة من البرامج المتنوعة للطلبة من 8 – 15 عاماً.

وقال ياسر القرقاوي المدير العام لصندوق الوطن، إن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أكدت أهمية استثمار النجاحات الكبيرة التي حققتها البرامج الصيفية الأخيرة، والذي يأتي «شـتاء صندوق الوطن» استكمالاً لها ويستمر لمدة أسبوعين ويركز على محورين رئيسين هما «قـدوتي»، و«فكرتي» بهدف المساهمة في بناء أجيال المستقبل المؤمنة بهويتها الوطنية، والقادرة على الإبداع والابتكار والريادة المستدامة وفق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز القدرات والمهارات الإبداعية للنشء.

ولفت القرقاوي إلى أن فعاليات «شتاء صندوق الوطن» في أسبوعها الأول يحمل عنوان «قدوتي» ويطرح أنشطة وبرامج ولقاءات حوارية ويحفز الأعمال الإبداعية للطلبة، أما الأسبوع الثاني فيركز على موضوعات رئيسية هي «زايد وقصة اتحاد»، «ماضي وتراث الإمارات»، «النخلة رمز وتراث» و«لغتي هويتي»، ويهدف إلى تعزيز وترسيخ مبادئ الهوية الوطنية بعناصرها المتنوعة، عبر مجموعة الخصائص والصفات والقيم المستمدة من شخصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والخصائص والصفات المستمدة من شخصية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

الثقافة الإماراتية

وأضاف القرقاوي أن «شتاء صندوق الوطن» يشمل أيضاً محاور «الثقافة الإماراتية» وما تزخر به من العادات والتقاليد والتراث الإماراتي، والاعتزاز بالدين الحنيف واللغة العربية، وتقوية جسور التواصل مع الآخرين، مع الاعتزاز والفخر بالذات، والسعي والالتزام بالتطور عبر الإنجاز، والثقة بالنفس، والوعي بعناصر القوة الناعمة وتعزيز مكانة الدولة محلياً وإقليمياً وعالمياً، ثم التركيز على المجتمع الإماراتي من خلال العمل على تقوية أواصر العلاقات الاجتماعية وتنميتها في الأسرة الإماراتية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز