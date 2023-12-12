وفد من شنغهاي الصينية يزور «مرور دبي» ويبحث تبادل الخبرات والتنسيق المشترك

المصدر: دبي - البيان

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استقبل العميد محمد علي كرم، مدير إدارة التقنيات المرورية بالإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، وفداً من شنغهاي الصينية برئاسة هان شو، نائب رئيس قسم الشحن للجنة النقل لحكومة شنغهاي.

ورحب كرم بالوفد الضيف، مؤكداً أهمية توطيد علاقات التعاون وتبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين، كما بحث معه سبل التعاون والتنسيق المشترك، إضافة إلى مناقشة الأمور التي تهم الطرفين.

وقدّم العميد محمد كرم، لمحة عن المهام والواجبات التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور في الحفاظ على أمن الطريق، وخفض أعداد الحوادث ووفيات الطريق، وفرض قانون يحافظ على الاستقرار، ويبسط الأمن بين الناس، إضافة إلى الدور الذي تلعبه شرطة دبي في الحفاظ على الأمن والنظام، وما يتوفر لديها من إمكانيات بشرية مؤهلة ذات كفاءة عالية، وتجهيزات وتقنيات حديثة.

وعقب اللقاء اصطحب العميد محمد كرم الوفد الضيف في جولة إلى غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، تعرف خلاله إلى أحدث الأنظمة الضبطية الذكية في إدارة حركة السير في الإمارة، من خلال أنظمة الضبط التقني (RMS) التي يمكن من خلالها مراقبة الكفاءة التشغيلية لكافة أنظمة الضبط التقني، كمواقع أجهزة الرادارات ومعدلات ضبطيات الجهاز اليومية، إضافة إلى التعرف إلى حالة الطرق المرورية من حيث الازدحام المروري وكثافة المركبات.

كما اطلع على الكاميرات الضبطية الذكية التي تستخدم في تكييف بعض المخالفات المرورية وضبطها تلقائياً، بحيث تقوم بالتعرف إلى بعض البيانات المدخلة وتحرير المخالفة وإرسالها إلى وحدة التحكم المرورية، وأنظمة ضبط وتتبع المركبات التي تتميز بتتبع أماكن عبور المركبات المطلوبة مرورياً أو جنائياً، والتحري عن المخالفات المرورية، ووقت ارتكابها، وتحديد السائق المخالف، وكذلك معالجة وتحرير مخالفات عدم التزام المركبات بخط السير الإلزامي والدقيق عليها تقنياً من خلال غرفة العمليات.

كما اطلع الوفد الضيف على عملية استلام ومتابعة البلاغات الواردة من الجمهور من قبل العاملين في برنامج كلنا شرطة، وطرق التعامل معها، وتصنيف المخالفات.

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