«تدوير»: إنتاج 878 ألف كيلوواط طاقة شمسية لمحطة «مخلفات الهدم والبناء» في الظفرة

المصدر: أبوظبي ـ منى خليفة

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أكدت شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» أن كسارة الهدم والبناء التابعة لها في منطقة الظفرة تستخدم ما يزيد على 11 ألف متر مربع من الخلايا الشمسية لإنتاج طاقة إجمالية بلغت حوالي 878 ألف كيلوواط، فضلاً عن تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 1263 طناً، ويأتي ذلك في إطار المساعي المستدامة للشركة للتحول الكامل والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة في العمليات التشغيلية لدى منشآتها، حيث نجحت بتطبيق نظام الطاقة الشمسية في كسارة الهدم والبناء، لتكون بذلك المحطة الأولى من نوعها في العالم التي تعمل بالطاقة الشمسية بنسبة 90 %

وتعد جهود شركة «تدوير» المبذولة للتحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، خطوة استراتيجية لتحقيق أهداف الدولة الرامية إلى خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وأكدت «تدوير» أن رفع كفاءة نظام الطاقة الشمسية في العمل سيكون له نتائج مثالية على صعيد مواصلة انتقال الدولة إلى الاقتصاد الأخضر القادر على التكيف مع تغير المناخ ورفع جودة الحياة.

تقنية

وفي سياق متصل، قامت شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) بتطبيق تقنية إنترنت الأشياء (IoT) في محطة معالجة مخلفات الهدم والبناء بمنطقة الظفرة في أبوظبي، وذلك بالشراكة مع شركة الظفرة لإعادة التدوير، وشركة سينسوتيك في المملكة المتحدة، وفي خطوة تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وتتميز تقنية إنترنت الأشياء (IoT)، بأنها ستسهم في تمكين محطة معالجة مخلفات الهدم والبناء من زيادة وقت التشغيل إلى الحد الأقصى مع تحسين كفاءة الطاقة، حيث تعمل من خلال مستشعرات الحركة اللاسلكية الذكية على مراقبة أصول وآليات العمل في المحطة، وربط كل جهاز بالمنصة السحابية التي تسمح بتحليل مفصل لحالة الجهاز، وباستخدام التقنية تعمل أنظمة المراقبة اللاسلكية في المحطة على قياس صحة وحالة الأجهزة مثل درجة الحرارة ومعدل الاهتزاز لكل دقيقة، ما يوفر المعلومات اللازمة التي تقلل من احتمالية توقف الأجهزة عن العمل، وزيادة العمر الافتراضي لها وبالتالي تحسين الكفاءة الكلية للمصنع.

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