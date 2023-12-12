سلطان الطاهر: 25 ألف منشأة غذائية في دبي.. 12 % منها تقييمها ممتاز

المصدر: دبي ـ نورا الأمير

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أفاد سلطان الطاهر، مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، الذي ينعقد في دورته الـ17 تحت شعار «أثر التغير المناخي على سلامة الغذاء»، ويختتم فعالياته غداً في مركز دبي التجاري العالمي عن وجود أكثر من 25 ألف منشأة غذائية في دبي، منها 10 - 12 % حصلت على تقييم ممتاز، مشيراً إلى تنفيذ 60 ألف زيارة تفتيشية بشكل سنوي معتمدين نظام التفتيش الذكي.

وذكر أن الزيارات التفتيشية تأتي في سياق جهودهم الرامية للتأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت الغذائية، والعاملين فيها بالاشتراطات الصحية، والتأكد من جودة وملاءمة الخدمات التي تلامس صحة وسلامة المستهلك بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أن التصنيفات تتم وفق بنود ولكل بند وزن، وعلى ضوء الأوزان يتم تقييم المؤسسات وتصنيفها، لافتاً إلى أن ارتفاع سقف الوعي أسهم في زيادة الالتزام بشكل عام.

وقال: تطبق بلدية دبي «برنامج التفتيش الذكي»، لعمليات الرقابة والتفتيش في إمارة دبي، ويتميز البرنامج بالعديد من الخصائص التي تسهل العمليات الرقابية، وتوفر كافة البيانات من خلال إتاحة إمكانية الاطلاع على ملخص لجميع عمليات التفتيش، بما فيها الزيارات التفتيشية المخططة، والتي قيد التنفيذ، والمنفذة، كما يتيح إمكانية الاطلاع على بيانات المنشآت الصناعية والخدمية والمشاريع التطويرية، وتسهيل التعديل على تفاصيلها وبيانات التواصل، وإضافة أي منشآت أو مشاريع جديدة، وجدولة خطط التفتيش السنوية لجميع المفتشين في النظام، فضلاً عن إمكانية إدخال وإعادة تعيين خطط متابعة التفتيش أو الزيارات الطارئة..

وأفاد أن انعقاد مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية يتزامن مع استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف كوب 28 وإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 «عام الاستدامة» في الدولة، وعليه فإن المحاور المطروحة من المشاركين في المؤتمر تناقش حزمة من القضايا ذات الارتباط الوثيق بالاستدامة وتحديات التغير المناخي وتأثيرها على سلامة الأغذية. وأكد على نجاح أهداف المؤتمر الذي يحتفي بدورته الـ17 بزيادة مطردة في أعداد المتحدثين، والمشاركين والزائرين من طلبة الجامعات والمدارس .

وحول برنامج بلدية دبي للتميز في الأنظمة الغذائية قال: إنه يستهدف المنشآت الحاصلة على تقييم ممتاز، وأن المشاركة فيه ليست إجبارية، وتحمل شروطاً ومعايير لا تعنى بسلامة الأغذية فقط بل بقضايا مهمة كالاستدامة وأخرى تخص المساهمات المجتمعية، كاشفاً عن إطلاق موقع خاص بالجائزة «قريباً».

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