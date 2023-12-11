"هيئة البيئة - أبوظبي": معيار "يورو 6" للوقود والسيارات يخفض الانبعاثات الضارة بنسبة 94% في الإمارة

المصدر: أبوظبي - البيان

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خلال مشاركتها بمؤتمر الأطراف (COP28)، كشفت هيئة البيئة – أبوظبي عن نتائج مشروع الاستشعار عن بعد لانبعاثات المركبات الذي أطلقته في فبراير 2022. وقد شاركت الهيئة النتائج خلال فعالية أقيمت في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة بالمنطقة الزرقاء.

يقوم مشروع الهيئة للاستشعار عن بعد بقياس انبعاثات المركبات على طرق أبوظبي باستخدام أحدث تقنيات الاستشعار عن بعد. ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، حيث يستخدم تقنية متقدمة مع نظام حاصل على عدة براءات اختراع.

وكشف تحليل القياسات العديد من النتائج المهمة ومنها أن المعيار الحالي للحد الأدنى للانبعاثات (يورو 4) الذي يطبق في الدولة منذ العام 2018 أدى إلى انخفاض كبير في انبعاثات الملوثات الناجمة عن وسائل النقل. وعلى الرغم من هذا التحسن، لا تزال مركبات الديزل تظهر مستويات عالية من انبعاثات أكاسيد النيتروجين تتخطى الحد التنظيمي لهذا المعيار في ظروف القيادة الفعلية. ومن خلال التركيز على المركبات التي قطعت مسافات طويلة، أظهرت النتائج أن سيارات الأجرة التي تعمل لفترة أكثر من 5 سنوات مسؤولة عن الانبعاثات المرتفعة التي تصل إلى 15 ضعف الحد التنظيمي للمعيار.

أما بالنسبة لحافلات المدينة، فقد تبين أن إدخال مركز النقل المتكامل في أبوظبي لمعيار الانبعاثات المحدث (يورو 6) في الحافلات كان ناجحاً في خفض انبعاثات الملوثات بشكل ملحوظ بنسبة 94% لانبعاثات أكاسيد النيتروجين، وبنسبة 86% لانبعاثات الجسيمات الدقيقة.

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