المجلس الاستشاري للأطفال يمنح منصة "إليفينش" جائزة البالون الذهبي تقديراً لإسهاماتها في تنمية المهارات التجارية للأطفال

المصدر: أبوظبي - البيان

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كرم المجلس الاستشاري للأطفال المنصة الإلكترونية المخصصة للمصممين والمواهب الناشئة (إليفينش)، بجائزة البالون الذهبي، وذلك تقديراً لمساهمتها في إطلاق مبادرة (تجار الغريفة الصغار)، والتي تهدف إلى تنمية المهارات التجارية للأطفال.

ويمنح المجلس الاستشاري للأطفال الذي يتبع مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة جائزة البالون الذهبي للجهات والأفراد الذين يعززون من الفكر الإيجابي ولكل من ساهم في ابتكار وحل مشكلات الطفولة وأيضاً لكل من ساهم في نشر الوعي الصحيح لدى الأطفال.

وتهدف الجائزة إلى بناء جيلٍ واعٍ بشؤون الأمومة والطفولة، وزراعة بذرة التحدي والمنافسة والروح الرياضية بين أفراد المجتمع وتعزيز الفكر البناء لحل قضايا الأمومة والطفولة، إضافة إلى التشجيع والتحفيز إلى عمل برامج ومبادرات تخدم الطفل.

وتُعدمنصة "Elevenish" منصة إلكترونية مخصصة للمصممين والمواهب الناشئة من جميع أنحاء العالم الراغبين بتوسيع أعمالهم والترويج لها على المستوى العالمي من خلال تجربة تسوق سلسة.

وتسلم جائزة البالون الذهبي هلا القرقاوي المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "Elevenish"، حيث قام أعضاء المجلس الاستشاري للأطفال بتسليمها الجائزة بحضور الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

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