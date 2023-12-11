طائرة تحمل مساعدات إغاثية للأشقاء الفلسطينيين في غزة101

المصدر: دبي - البيان

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، وذلك من خلال تسيير جسر جوي بلغ 101 طائرة لليوم الـ 35، إضافة إلى سفينة شحن، من أجل تخفيف معاناة المدنيين في القطاع، والذين يواجهون ظروفاً استثنائية حرجة، وخاصة النساء والأطفال، حيث يواصل الجسر الإماراتي نقل المستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين.

دعم

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قد أمر العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما أمر سموه قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وبقية المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.

إلى ذلك، غادرت 10 متطوعات من المجال الطبي من الإمارات، أمس، متوجهات إلى قطاع غزة، للانضمام إلى المستشفى الميداني المتكامل، الذي أقامته دولة الإمارات داخل قطاع غزة، لتقديم العلاجات والإسعافات الطبية اللازمة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع. وينضم فريق المتطوعات إلى زملائهم من المتطوعين، والأطباء والممرضين، الذين باشروا خدماتهم العلاجية والإسعافية للمصابين، ضمن جهود المستشفى الميداني الإماراتي في غزة، الذي بدأ استقبال المصابين، منذ أول من أمس، ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية.

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