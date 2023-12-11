ملتقى أبوظبي الأسري يستعرض دور الأسرة في تحقيق التنمية المستدامة

المصدر: أبوظبي - وام

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يواصل «ملتقى أبوظبي الأسري الرابع 2023» تحت شعار «أسرة متماسكة.. مجتمع مستدام»، فعالياته لليوم الثاني على التوالي في جزيرة الحديريات، بمحطاته الرئيسية المتمثلة في «الأسرة المستدامة»، و«ريادة الأعمال»، و«أطفال المستقبل»، و«الموروث الإماراتي»، وسط حضور لافت من الزوار الذين حرصوا على المشاركة بالورش المتنوعة التي اقيمت بالتعاون مع عدة جهات.

واستضافت «محطة الأسرة المستدامة»، 6 ورش منها «الوالدية الرقمية» التي نظمها برنامج خليفة للتمكين، و«جسور الأمل» التي نظمت بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، و«رحلة أجيال» التي نفذتها هيئة المساهمات المجتمعية معاً، و«قوِّ عضلاتك وتخلص من ترهلاتك»، التي قدمها مجلس أبوظبي الرياضي، و«التوازن بين العمل والحياة» التي نفذتها جمعية المرأة سند الوطن.

واستمتع زوار الملتقى من كل الأعمار، بالفعاليات الخارجية المصاحبة المتمثلة بمسرح الأسرة، ومطبخ الأسرة، وصالون أقدر الثقافي، ومسابقات ترفيهية وجوائز قيمة.

خطط

وأكد عبدالله المازمي، رئيس قسم الاستشارات الأسرية بمؤسسة التنمية الأسرية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، أهمية ملتقى أبوظبي الأسري الرابع الذي يركز على تعريف الأسر بالخطط الاجتماعية الموجودة بإمارة أبوظبي وكل ما يحتاجونه وكيفية الوصول إلى هذه الخدمات وما يحتاجونه في المستقبل، كما يحقق لهم ضمان سرعة الاستجابة للخدمات التي يودون الحصول عليها.

وقال إن الملتقى يجمع كافة الشركاء من الإمارة ومن خارج الإمارة، ليتعرف الجمهور على الخدمات والحصول عليها بكافة التقنيات الموجودة، مشيراً إلى أن المشاركة في ملتقى أبوظبي الأسري الرابع، ضمن محطة الأسرة المستدامة، والتي تهدف إلى تعريف المجتمع بخطط التنمية الاجتماعية المستدامة في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى الخطط الحالية والمستقبلية الموجودة في التنمية الأسرية، والتي تشمل الخطط الاجتماعية كاملة لكافة أفراد المجتمع.

وأضاف: دائماً نركز على تقديم الخدمات الرقمية، والإلكترونية لأفراد المجتمع، وذلك كونها تسهل على أفراد المجتمع، إذ تقوم مؤسسة التنمية الأسرية بتقديم الخدمات الرقمية للمجتمع كاملاً، وكبار المواطنين، والمرأة والطفل، وغيرهم من فئات المجتمع، حيث إن كل فئة من هذه الفئات لهم خدمات خاصة بهم، وتقدم لهم عبر منافذ عدة تشمل مراكز التنمية الأسرية، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار المازمي، إلى أنه بإمكان أفراد المجتمع الحصول على الخدمات عبر موقع «تم» للخدمات الحكومية، بما يضمن لهم الوصول لكافة الخدمات عبر هذه المنصة.

شراكة

من جانبها، قالت المهندسة سناء يوسف الضاعن، مديرة إدارة الخدمات العامة في مؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة محطة الأسرة المستدامة، إن ملتقى أبوظبي الأسري الرابع 2023 يسلط الضوء على دور الأسرة باعتبارها شريكاً استراتيجياً فعالاً في تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة، من خلال تعريف الأسرة على خطط التنمية الاجتماعية المستدامة في المرحلة القادمة، والخدمات الاجتماعية الحالية والمستقبلية مع التركيز على الخدمات الذكية والرقمية، التي تضمن سرعة وكفاءة الاستجابة للأسر في الأوضاع المختلفة، وتُساهم في توفير الوقاية والحماية والتدخل المناسب الذي يضمن تمكينها من أداء وظائفها الطبيعية، وتعزيز جودة حياة وقدرة الأسرة للحفاظ على تماسكها وتلاحم وحدتها.

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