شرطة دبي والسلطات الأمنية في جنوب أفريقيا تبحثان التعاون

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، الفريق سينابا موسيبي، مفوض قطاع العمليات للجرائم ذات الأولوية الوطنية في شرطة جنوب أفريقيا، والوفد المرافق له، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللواء الدكتور عادل السويدي مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، واللواء الدكتور طارق تهلك مدير مركز شرطة نايف، وعدد من الضباط.

ورحب معالي الفريق عبد الله خليفة المري بالفريق سينابا موسيبي والوفد المرافق له، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز علاقاتها وشراكاتها الدولية، وتبادل المعارف والخبرات، وأفضل الممارسات الأمنية والشرطية في مختلف مجالات العمل الأمني ومكافحة الجريمة. وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي، والسلطات الأمنية في جنوب أفريقيا، في مجال تبادل المعلومات والخبرات والتدريب ومكافحة الجريمة بكل أشكالها.

مركز القيادة والسيطرة

وزار الفريق سينابا موسيبي والوفد المرافق له، إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، وكان في استقباله اللواء الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي مدير الإدارة العامة، الذي قدم شرحاً للوفد الضيف عن نظام إدارة ومراقبة الدوريات، وتوزيعها على أرض الواقع، بما يحقق هدف شرطة دبي في الاستجابة السريعة للبلاغات ونداءات الاستغاثة، بالإضافة إلى الاطلاع على نظام «التنبؤ الأمني الذكي»، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويعتمد في تحليلاته على البيانات الضخمة (Big data).

مركز الشرطة الذكي

كما قام الفريق سينابا موسيبي بزيارة مركز الشرطة الذكي «SPS» في مركز شرطة المرقبات، واطلع على الخدمات الشرطية التي يقدمها لكل فئات المجتمع بطريقة ذكية، ومن دون أي تدخل بشري، وعلى مدار 24 ساعة.

واستمع الفريق سينابا موسيبي إلى شرح عن الخدمات التي يوفرها مركز الشرطة الذكي، الذي يقدم 27 خدمة رئيسة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية، وطرق تقديم طلبات الحصول على تصاريح بسهولة ويسر شديدين، من دون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز الشرطة التقليدية.

واطلع الفريق سينابا موسيبي على آلية تسجيل بلاغ جنائي من دون الحاجة إلى مقابلة موظفين، والتواصل المباشر عبر الفيديو مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة، إلى جانب اطلاعه على عدد من الدوريات الشرطية القديمة والحديثة، وكذلك الدراجات المُستخدمة في شرطة دبي.

وفي ختام الزيارة، عبّر الفريق سينابا موسيبي عن شكره للقيادة العامة لشرطة دبي، على حسن الاستقبال، والعروض القيّمة التي شاهدها، مُتمنياً لشرطة دبي دوام التقدم والنجاح، وتبادل الدروع التذكارية مع القائد العام لشرطة دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز