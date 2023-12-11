مندوب الإمارات في «آيرينا»: دور فعال للشباب للوصول إلى حلول للعمل المناخي

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية «cop28» تجاوز التوقعات بشكل إيجابي من ناحية الالتزامات المالية، والتعهدات العالمية، التي تدعم حراك العمل المناخي والبيئي العالمي.

وشددت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش أعمال «cop28» على الدور الريادي، الذي يلعبه الشباب في هذا المؤتمر المناخي، مؤكدة أهمية بناء الكفاءات وتوفير المقومات لفئة الشباب للخروج بأفكار تتبنى حلول التحديات، التي يواجها العالم، بما فيها التغير المناخي والطاقة المتجددة.

وقالت: «الشباب لهم دور قوي وفعال كونهم يملكون وعياً كاملاً وكافياً عن تحديات التغير المناخي، وبالتالي يجب عليهم بدء اتخاذ إجراءات وخطوات للعمل على هذا السياق، والاستفادة من هذا الوعي حتى في أصغر الخيارات كاختيار التخصصات الدراسية ونوع السيارة».

مشاركة

وأضافت: «على الشباب اختيار أسلوب حياة يتناسب مع أن يكونوا جزءاً مهماً ورئيسياً من الحل حتى يصبحوا سفراء لهذا العمل في جميع مشاركاتهم، ليكون لهم دور فعال في نشر الوعي والوصول إلى حلول يحتاجها العمل المناخي سواء من ناحية ابتكارات تقنية أو إدارية أو فنية».

ونوهت في سياق العمل المناخي بأهمية اتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة التحديات المناخية، من خلال تبني حلول الطاقة المتجددة، مشيرة إلى اتحاد أكثر من 123 دولة لتعهد مضاعفة تبني الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وتعزيز كفاءة الطاقة إلى ضعفين، مؤكدة الدور الكبير، الذي لعبته «آيرينا» في الوصول إلى هذا التعهد للعودة إلى المسار الصحيح، وتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وتعزيز أمن الطاقة.

وأشارت إلى عمل الوكالة مع رئاسة «cop28» في إطار تعزيز الوصول إلى التمويلات، حيث تم طرح مبادرات في مؤتمر الأطراف فاقت تمويلاتها الـ 80 مليار دولار، وعملت آيرينا بدورها مع الدول الأعضاء لتبني معظم القرارات، موضحة أن جميع هذه الدول تعتمد على الوكالة في دراساتها وسياساتها لتبني الحلول ونقل العلم والمعرفة، وبناء الكفاءات في هذا القطاع الحيوي.

نجاح

وقالت في إطار «cop28»: «نرى نجاحاً واضحاً كل يوم في مؤتمر الأطراف سواء من ناحية تعزيز المبادرات المالية والحراك العالمي، ورأينا نجاحاً كبيراً في الاتفاق العالمي على مواضيع وقضايا كانت مصدراً للخلاف كالصندوق العالمي للمناخ، وبالإضافة إلى ذلك من المهم أن نرى مدى التنويع، الذي يحتضنه المؤتمر حتى من ناحية المشاركات، التي بلغت حوالي 100 ألف مشارك، وهذا بحد ذاته نجاح مهم».

وأكدت المندوب الدائم للدولة لدى «آيرينا» ضرورة الالتزام بالتعهدات العالمية المتعلقة بالتمويل، والتركيز على تطوير البنى التحتية للتمكن من بناء قدرات البنية التحتية تتقبل الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء في الدول المتعهدة، بالإضافة إلى التركيز على الهدف الأساسي المرتبط بمضاعفة دور قطاع الطاقة المتجددة، وتبني أفضل الحلول.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز