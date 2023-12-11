إطلاق «ريادة» لتعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، إطاراً مبتكراً لتقييم جودة خدمات الرعاية الاجتماعية «ريادة»، وهو إطار عمل يهدف إلى إرساء منظومة شاملة لتقييم جودة قطاع الرعاية الاجتماعية في الإمارة، ويعزّز التزام الدائرة بتحسين خدمات القطاع الاجتماعي وضمان جودتها.

وقد صُمّم هذا الإطار ليكون أداة تنظيمية توفّر تعريفاً واضحاً لجودة الخدمات، ما يسهم في تعزيز السياسات والتحسينات الممنهجة بين دائرة تنمية المجتمع ومختلف الجهات والهيئات المعنية بالقطاع الاجتماعي، إلى جانب تمكين تقييم منشآت الرعاية الاجتماعية لمختلف أنواع الخدمات.

ويهدف الإطار إلى تعزيز ثقافة تمنح الأولوية للخدمات عالية الجودة من خلال معايير التقييم المبنية على أفضل الممارسات العالمية، علاوة على إنشاء منصة مستدامة وقوية للتحسينات المستمرة ضمن قطاع الرعاية الاجتماعية وضمان تلبية احتياجات المستفيدين وفق أعلى المعايير.

وتم البدء في تطبيق إطار تقييم جودة خدمات الرعاية الاجتماعية في ديسمبر على جميع مقدمي خدمات الرعاية الاجتماعية في إمارة أبوظبي بما يشمل القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث والبالغ عددهم أكثر من 90 مركزاً، والذي سيساهم في تطوير قاعدة بيانات لمنشآت الرعاية الاجتماعية في الإمارة وفهم الوضع الحالي لأداء هذه المنشآت في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية، حيث ستركز الدورة الأولى من الزيارات التقييمية على بناء القدرات ضمن القطاع الاجتماعي من خلال إشراك مقدمي خدمات الرعاية الاجتماعية ورفع الوعي بمتطلبات الإطار ضمن ورش تدريبية، ووضع خطط تحسينية مبنية على نتائج التقييم تهدف للارتقاء بجودة الخدمات.

وتشمل خدمات الرعاية الاجتماعية جميع الخدمات التي يتم تقديمها لشريحة كبيرة من المجتمع وتشمل أصحاب الهمم، الأسر، النساء والفئات الضعيفة. وتتضمن هذه الخدمات على سبيل المثال لا الحصر خدمات الرعاية اليومية والاستشارات والعلاجات النفسية والأسرية، وخدمات الإيواء والخدمات الرقمية والهاتفية ذات الصلة بالرعاية الاجتماعية.

وفي هذا الإطار قال المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع: تلعب دائرة تنمية المجتمع دوراً محورياً بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، ويأتي إطار تقييم جودة خدمات الرعاية الاجتماعية «ريادة» تماشياً مع أهداف الدائرة، وتأكيداً على التزامها بتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية وفق أعلى المعايير، بما يُسهم في تعزيز جودة الحياة في مجتمع أبوظبي.

خطوة رائدة

ويتميّز إطار تقييم جودة خدمات الرعاية الاجتماعية «ريادة» بأنه يجمع مجموعة من معايير الجودة التي تمّ تطويرها وفق أفضل الممارسات العالمية، بما سيتيح لدائرة تنمية المجتمع تحديد جودة الخدمات الاجتماعية من خلال التقييمات الميدانية، بما يشكّل خطوة رائدة نحو تحقيق التميز في تقديم الرعاية الاجتماعية في أبوظبي.

ويتيح الإطار أيضاً، إجراء تقييم شامل للخدمات وتحديد التحسينات اللازمة والمستهدفة والمستمرة، حيث يلزم. ويتم تصنيف منشآت الرعاية الاجتماعية ضمن مستويات أداء الجودة بناءً على نتائج التقييم.

كما يعدّ إطار تقييم جودة خدمات الرعاية الاجتماعية «ريادة» عنصراً رئيساً ضمن مجموعة من المبادئ الأساسية لدى الدائرة، والتي من شأنها تأكيد التزام الدائرة بالتميز في تقديم الخدمات، وتشمل هذه المبادئ التركيز على المستفيدين ووضع احتياجاتهم ورفاهيتهم في صميم جهودها.

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