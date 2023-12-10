طقس غائم وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق مع انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تكون شمالية غربية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

وذكر المركز في نشرته اليومية إلى أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 01:09 والثاني عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 18:45 والثاني عند الساعة 00:00، لافتا إلى أن بحر عمان سيكون أيضا خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:32 والثاني عند الساعة 08:02 والجزر الأول عند الساعة 14:21 والثاني عند الساعة 03:03.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 19 95 50

دبي 28 20 95 45

الشارقة 28 16 90 45

عجمان 28 20 95 45

أم القيوين 27 16 90 45

رأس الخيمة 27 14 90 40

الفجيرة 28 20 75 35

العـين 27 15 95 40

ليوا 26 15 95 40

الرويس 25 17 95 55

السلع 26 17 90 50

دلـمـا 26 21 85 55

طنب الكبرى 27 22 80 50

طنب الصغرى 27 22 80 50

أبو موسى 27 22 80 50

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