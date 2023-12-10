«طرق دبي» تبحث تطوير الخدمات مع مستخدمي ومشرفي محطات الحافلات

المصدر: دبي - البيان

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عقد مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، جلسة حوارية، التقى خلالها عدداً من مستخدمي ومراقبي ومشرفي محطات الحافلات العامة في الإمارة. وقد بحث المجلس وناقش في هذه الجلسة، التي عقدت في محطة الغبيبة للحافلات، الخدمات التي تقدمُها الهيئة إلى هذه الشريحة من الجمهور، بما ينسجم مع تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم اليومية.

وترأس الجلسة محمد عبيد الملا، عضو مجلس المديرين، رئيس مجلس المتعاملين في الهيئة، بحضور أعضاء المجلس، وممثلين عن مؤسسات وقطاعات الهيئة ذات الصلة.

وأكّد الملا على أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تحرص دائماً على الارتقاء بمستوى جميع خدماتها المقدمة للجمهور، ومنها خدمات النقل بالحافلات، والخدمات المقَدّمة في محطات الحافلات، خاصة أن تلك الخدمات تعتبر ركيزة أساسية، تسهم بشكل مباشر في تكامل وتقدّم منظومة النقل في إمارة دبي.

وبحث المجلس تعزيز الخدمات المقدمة للسائحين، من خلال توفير معلومات السائحين والزائرين حول المعالم السياحية والأثرية والثقافية في إمارة دبي، والمرتبطة بجميع وسائل المواصلات العامة، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التوعوية للجمهور عموماً، ومستخدمي بطاقات نول، حول كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من البطاقات، والمزايا الرقمية المرتبطة بها.

كما بحث مجلس المتعاملين، الجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة الطرق والمواصلات بشكل متواصل، والهادفة إلى إسعاد مرتادي الحافلات، والارتقاء بمستوى رضاهم، وهذا التوجه يعتبر جزءاً مهماً وحيوياً من عملية الارتقاء بجودة حياة سكان وزوار الإمارة.

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