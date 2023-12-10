قافلة «الإمارات نظيفة» تحط رحالها في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - البيان

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تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، حطت الدورة الـ22 من حملة «الإمارات نظيفة» لمجموعة عمل الإمارات للبيئة رحالها في إمارة أم القيوين أمس، لتستكمل منها مسيرها وصولاً إلى أبوظبي يوم 12 ديسمبر، ومنها إلى رأس الخيمة يوم 13 ديسمبر، فعجمان 14 ديسمبر، لتختتم فعالياتها يوم 16 ديسمبر في دبي.

وفي أم القيوين، شهدت الحملة إقبالاً لافتاً من 621 مشاركاً من جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية والمدارس والأسر والمجموعات التطوعية، قاموا بجمع 4.9 أطنان من النفايات عبر منطقة مترامية الأطراف تمتد على مساحة 3 كيلومترات مربعة، مما يظهر التزاماً قوياً بالاستدامة البيئية.

وأعربت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيس مجموعة عمل الإمارات للبيئة، عن امتنانها للمشاركين، مؤكدة قوة العمل الجماعي. وقالت: «إن حملة الإمارات نظيفة هي شهادة على وحدة مجتمعنا من أجل قضية مشتركة وهي الحفاظ على بيئتنا».

وفي معرض تسليط الضوء على طبيعتها الشاملة، أشارت حبيبة المرعشي، إلى مشاركة الأفراد والأسر والمنظمات الخاصة والأوساط الأكاديمية وأصحاب المصلحة الآخرين.

وأضافت: «برامج مثل الإمارات نظيفة توحد الناس من جميع مناحي الحياة لوضع أهداف بيئية مستدامة داخل الدولة وتثبت للعالم كيف يمكن التغلب على التحديات من خلال الجهود الموحدة».

وتقدمت المرعشي، بالشكر إلى الداعمين للحملة، مع تقدير خاص للراعي الرئيس «ماكدونالدز الإمارات» والرعاة المشاركين مرافئ أبوظبي، ودبي للاستثمار، وشركة «فارنيك»، وبنك الخليج الدولي.

كما شكرت راعي الدعم «كانباك»، والجهات الداعمة، وهي مياه العين، والمراعي، و«أستر دي إم» للرعاية الصحية، و«بايرن» لتأجير المعدات، ومصانع الفجيرة للبلاستيك، والرغيف الذهبي، والسنابل الذهبية.

كما تم تقديم الشكر والعرفان إلى الشريك الإعلامي «جلف نيوز»، وشريك المسؤولية الاجتماعية الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، لدورهما المحوري في ضمان نجاح حملة «الإمارات نظيفة».

وتتوافق حملة «الإمارات نظيفة» بسلاسة مع أهداف الاستدامة العالمية، وخاصة خلال عام الاستدامة. وبينما تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأطراف COP28، تؤكد مجموعة عمل الإمارات للبيئة، التزامها بالمسؤولية البيئية، والمساهمة في الحلول العالمية لتغير المناخ والتنمية المستدامة.

وفي الختام، فإن حملة «الإمارات نظيفة» ليست مجرد سلسلة من فعاليات التنظيف، بل هي رمز للوحدة والمسؤولية والأمل في مستقبل مستدام. وتتطلع مجموعة عمل الإمارات للبيئة إلى البناء على هذا النجاح، وإلهام وعي بيئي أكبر في السنوات القادمة، وباعتبارها مؤسسة معتمدة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، تتشرف مجموعة عمل الإمارات للبيئة بتسجيل الإنجازات الإيجابية لحملة الإمارات نظيفة 2023، والمساهمة بشكل فعال في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

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