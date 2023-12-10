شرطة دبي تحرر 4420 مخالفة خلال احتفالات عيد الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

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تمكنت شرطة دبي، من ضبط 94 مركبة ودراجة نارية، وتحرير 4420 «مخالفة خطرة» لسائقين خالفوا اشتراطات الاحتفال بعيد الاتحاد الـ52 للدولة، حيث ستطبق أحكام المرسوم 30 بشأن حجز المركبات، والذي تصل قيمة فك حجز معظمها إلى 50 ألف درهم.

وأكد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن معظم المخالفات تركزت في مناطق الروية، والجميرا، وبعض المناطق السكنية، والأماكن الترفيهية، مشيراً إلى أن فئة السائقين خالفوا قواعد السير والمرور، وقاموا بأعمال فوضى واستعراضات على الطرق الداخلية والخارجية، وإزعاج قاطني الإمارة، كما قاموا بإقامة المسيرات والتجمعات العشوائية، وعدم الالتزام بتعليمات رجال الشرطة، وتعطيل حركة السير والمرور، وإغلاق الطريق على الآخرين.

سلوكيات سلبية

وأضاف أن السائقين المخالفين قاموا أيضاً بتزويد المركبة بمواد الضجيج، وإدخال إضافات غير مُرخصة في هياكل المحركات، وإدخال زوائد تؤثر على الرؤية، بالإضافة إلى تحميل المركبة أكثر من العدد المسموح به، والخروج من النوافذ وفتحة السقف، واستخدام الرش «سبريه الحفلات»، وطمس لوحة الأرقام الأمامية أو الخلفية، وتغيير لون المركبة، وتعتيم أو تلوين الزجاج الأمامي.

وتابع: كما قام بعض السائقين بتعكير صفو العائلات في المخيمات الصحراوية، وذلك من خلال القيام بأعمال تهور واستعراض بطريقة خطرة، ورفع صوت الأناشيد والأغاني بطريقة تزعج مرتادي تلك المناطق.

وناشد اللواء سيف المزروعي، أولياء الأمور بمراقبة سلوكيات أبنائهم لوقايتهم من السلوكيات السلبية المتمثلة في قيادة المركبات بطيش وتهور، والقيام بحركات خطرة، مؤكداً أن النصح والإرشاد الذي يقدمه أولياء الأمور لأبنائهم يعزز السلوكيات الإيجابية بين الشباب، ويسهم في الحد من الحوادث المرورية الجسيمة، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة.

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