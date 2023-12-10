شرطة أبوظبي تؤكد أهمية التكاتف والتوعية لمواجهة الفساد

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد اللواء الركن الطيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، اهتمام شرطة أبوظبي بتحقيق مجتمع العدالة والشفافية وتكريس النزاهة الوظيفية وتعزيز سلطة القانون وتقديم الخدمات التوعوية لمواجهة مخاطر جريمة الفساد.

ودعا في كلمة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، والذي يصادف التاسع من ديسمبر، إلى أهمية التكاتف والوقوف سداً منيعاً أمام جميع التحدّيات والأخطار، ودعم الخطط والتوجهات الوطنية لمواجهة هذه الآفة التي تقـوض الأهداف الاستراتيجية، والمكاسب التنموية التي حققتها دولة الإمارات.

ولفت إلى حرص شرطة أبوظبي على مواصلة جهودها في تعزيز الوعي بالنزاهة الوظيفية، من خلال عقد المحاضرات وورش العمل ونشر المطبوعات ورسائل التوعية ومكافحة هذه الجريمة بشكل استباقي.

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