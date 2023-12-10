قوانين وتشريعات الإمارات حفظت حقوق الفئات الأكثر ضعفاً

المصدر: دبي - البيان

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أكد الدكتور السيد محمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع، أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 10 ديسمبر، مناسبة للتذكير بضرورة حفظ الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة والمساواة، لافتاً إلى أن القوانين والتشريعات في الإمارات حفظت حقوق الفئات الأكثر ضعفاً. وقال الدكتور الهاشمي: «في هذا اليوم نتذكر الشوط الكبير، الذي قطعناه في دولة الإمارات لسن القوانين ووضع التشريعات والنظم التي تكفل حماية كافة الحقوق للشرائح المجتمعية الأكثر ضعفاً، مثل الأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم».

وأضاف: «نؤكد اليوم كما كنا دائماً أن حماية حقوق الإنسان مهمة عامة وليست خاصة، لكل منا دور فيها أفراداً ومؤسسات، دور يؤكد إنسانيتنا، ويثبت صدق رغبتنا في جعل هذا العالم مكاناً أفضل للأجيال المقبلة».

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