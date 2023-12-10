اختتام بطولة «ساند 2023» للاستجابة لحالات الطوارئ

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت «مؤسسة الإمارات» بنجاح، «بطولة ساند 2023» التي نظمتها في إطار برنامج «ساند» البرنامج التطوعي للاستجابة في حالات الطوارئ في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد ثلاثة أسابيع من التحديات المتنوعة التي تُظهر مهارات الاستجابة لحالات الطوارئ، وذلك في جامعة خليفة بإمارة أبوظبي.

وتضمنت المرحلة النهائية، سلسلة من تحديات الاستجابة لحالات الطوارئ، وشاركت فيها تسعة فرق تطوعية تأهلت من المرحلة الأولى لتتنافس أمام لجنة مكونة من 26 حكماً مميزاً قاموا باختيار ثلاثة فرق فائزة بالمراكز الأولى والثانية والثالثة، وتم تكريم الفرق الفائزة خلال الحفل الخاص بختام هذه البطولة بحضور أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، وسيف ارحمة الشامسي، نائب مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة.

وشهدت البطولة، مشاركة واسعة، حيث توزع 166 متطوعاً من 22 جنسية مختلفة من جميع أنحاء دولة الإمارات، على عدد من الفرق في سلسلة من التحديات التي غطت مجالات متنوعة وشملت الإسعافات الأولية كالتعامل مع النزف والحروق والكسور، بالإضافة إلى رفع المصابين، وإجراء الإنعاش القلبي الرئوي، وإطفاء الحرائق ومكافحتها.

وقال أحمد طالب الشامسي: «اغتنم هذه الفرصة لأعرب عن تقديري الكبير لجهود المتطوعين والشركاء في بطولة ساند المميزة لهذا العام، مع تهانينا للفرق الفائزة، لقد أظهرت هذه البطولة مدى قوة واستعداد وتفاني أفراد المجتمع للاستجابة في حالات الطوارئ، ومدى رغبتهم والتزامهم بالحفاظ على سلامة أفراده، ونفتخر بهؤلاء المتطوعين الشغوفين الذين يتدربون ويثابرون من أجل حماية مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة». وأضاف الشامسي: «نعبر عن سعادتنا البالغة بنجاح بطولة ساند 2023 التي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين المتطوعين من مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى تمكينهم والارتقاء بمهاراتهم اللازمة للحفاظ على سلامة مجتمعاتهم في حالات الطوارئ.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز