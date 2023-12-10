الإمارات تشدّد على دور البرلمانات في تعزيز علاقات الشعوب

المصدر: دبي - البيان

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التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، دان كاردين، رئيس منتدى الشباب البرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي، وعضو مجلس العموم البريطاني، وسينثيا لوبيز كاسترو، رئيسة مكتب النساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي، عضو مجلس النواب المكسيكي، على هامش أعمال الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي«COP 28»، التي تستضيفها دولة الإمارات.

وأكد معاليه، أهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز العلاقات بين شعوب العالم، لضمان مستقبل أفضل للبشرية، منوهاً بأن دور الاتحاد البرلماني الدولي بات اليوم أكثر أهمية نظراً للتحديات، التي تواجه دول العالم من مواجهة تحديات التغير المناخي، ومناقشته أهم القضايا الإقليمية والدولية ومساهمته في تعزيز السلام والتسامح، ودعم أهداف التنمية المستدامة.

حضر اللقاء مريم بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسعيد العابدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

ترحيب

وفي بداية اللقاء، رحب معالي صقر غباش برئيس منتدى الشباب البرلمانيين، ورئيسة مكتب النساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني بدولة الإمارات، متمنياً نجاح مشاركتهما في أعمال الاجتماع البرلماني الدولي، والدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي.

وأشار معاليه، إلى أهمية الدور الذي يضطلع به البرلمانيون الشباب والنساء، من خلال المساهمة بخبراتهم ورؤيتهم في مناقشة مختلف القضايا، التي يتناولها الاتحاد البرلماني الدولي، لاسيما في مجال المشاركة السياسية للشباب، بهدف رصد أفضل الممارسات والتجارب، التي تتبعها دول العالم في هذا المجال.

وأوضح معاليه، أن فكرة إنشاء منتدى للبرلمانيين الشباب بدأت منذ الجمعية الـ«122» للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت في بانكوك في مارس 2010، وذلك من خلال مقترح تقدمت به الشعبة البرلمانية الإماراتية في اللجنة الدائمة الثالثة «لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان»، والتي كانت تناقش موضوع مشاركة الشباب في العملية الديمقراطية، وكانت الشعبة البرلمانية قد انتخبت لأول رئاسة منتدى بعد إقراره في عام 2014.

تجربة

واستعرض معالي صقر غباش، خلال اللقاء، تجربة الدولة وريادتها في تمكين الشباب والمرأة والنجاح، الذي حققته الدولة فيما يخص سد الفجوة النوعية، وتحقيق التوازن بين الجنسين، ورفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، مما مكن الدولة من أن تحتل المركز الثالث عالمياً في مجال تمثيل المرأة في البرلمانات، ويأتي هذا الإنجاز في إطار دعم القيادة الرشيدة للمرأة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تؤمن بأن المرأة جزء لا يتجزأ من عملية التنمية المستدامة ونهضة الدولة.

وأكد كل من رئيس منتدى الشباب البرلمانيين، ورئيسة مكتب النساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي، الإنجازات الكبيرة التي تحققها دولة الإمارات على مختلف الصعد، والدور المتنامي للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي على صعيد تقديم المقترحات والمبادرات والأفكار التي تتناول مختلف القضايا، وتحظى بكل التقدير من قبل ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد، ما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة ومبادرة فيما يخدم الإنسانية جمعاء.

من جهة ثانية، التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية الشقيقة، على هامش مشاركته في الاجتماع البرلماني الدولي، ضمن مؤتمر (COP28). وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، وأهمية تعزيز التواصل والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهمية تبادل الزيارات والخبرات، وتعزيز التنسيق والتشاور البرلماني في المشاركات البرلمانية، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون الثنائية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وفق رؤية تستشرف آفاق المستقبل، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وفي بداية اللقاء رحب معالي صقر غباش بالنعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، والوفد المرافق، مثمناً مشاركته في الاجتماع البرلماني الدولي، ضمن مؤتمر الدول الأطراف، مؤكداً أن المجلس الوطني الاتحادي حرص على إشراك جميع البرلمانيين، للتركيز على حلول عملية لتحقيق نتائج مستدامة، وربط مبادراتنا ومخرجات مؤتمرنا مع المؤتمر الرئيسي، وإبراز الدور المهم، الذي يمكن أن يلعبه البرلمانيون في القضايا العالمية.

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