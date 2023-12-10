سلطان بن أحمد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «الشارقة للإعلام» و«نيفير زد»

المصدر: سيؤول - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، في العاصمة الكورية سيؤول، توقيع مذكرة تفاهم بين مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وشركة نيفير زد.

وقع المذكرة الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام، وهييسك كانغ، مدير الأعمال في مؤسسة نيفير زد.

وتهدف المذكرة، إلى تطوير التعاون الثنائي في مجال الإعلام والتكنولوجيا وفقاً للتشريعات المطبقة على الطرفين.

ووفق المذكرة، ستكون مجالات التعاون في نقل الخبرات في مجالات التكنولوجيا ومشاركة المعرفة، وتقنيات الميتافيرس، والتعاون في تطوير مشروعات مشتركة لإنتاج محتوى الميتافيرس، والبحث والتطوير لمدينة الشارقة للإعلام على منصة ZEPETO (زيبيتو) التابعة لشركة نيفير زد.

كما ترتبط مجالات التعاون بين الطرفين، بتعزيز فرص الاستثمار والأعمال في مدينة الشارقة للإعلام، لدعم المبدعين والشركات الناشئة من خلال العديد من المبادرات، مثل إنشاء برامج تدريبية للشركات والمستثمرين في مجال الميتافيرس لتطوير الأدوات والمحتوى، بالإضافة إلى تعزيز التبادل الثقافي من خلال الإنتاج الإعلامي المشترك والمهرجانات السينمائية والفعاليات الثقافية.

واطلع سمو نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، على عرض حول إنجازات شركة نيفير زد في المجالات التكنولوجية والرقمية، وعلى ممارساتها الناجحة والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي والميتافيرس وأبرزها منصة ZEPETO (زيبيتو).

كما تناول اللقاء، فرص التعاون المستقبلي بين المؤسسات الإعلامية في الشارقة، وشركة نيفير زد، بما يعزز من الممارسات الناجحة لدى الطرفين وتطوير المزيد من البرامج والمنصات الرقمية الحديثة.

واطلع سموه، على الاستوديوهات الحديثة في شركة نيفير زد، وتعرف على أفضل التقنيات الحديثة المستخدمة فيها لإنتاج المحتوى من خلال الذكاء الاصطناعي.

وتعد نيفير زد، شركة عالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، توفر العديد من الخدمات المتعلقة بالبحث، ومنصات القصص المصورة الرقمية، وتطبيقات الكاميرا، ومنصات الوسائط الاجتماعية، ومنصات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز