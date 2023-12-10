نهيان بن مبارك يؤكد أهمية التزام المجتمعات بتحسين رفاهية الأطفال

المصدر: دبي - وام

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أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أهمية التزام المجتمعات في جميع أنحاء العالم بتحسين الرفاهية الاقتصادية والصحة والتعليم والكرامة الإنسانية لجميع الأطفال، بما يضمن حصولهم على فرصة لحياة آمنة وذات معنى. جاء ذلك خلال حضور معاليه، الحفل الخيري الخاص بجمع التبرعات إلى أفريقيا، مالاوي والذي أقامته مؤسسة «سباركل»، التي تعنى بتوفير مستقبل أكثر إشراقاً للأطفال والمجتمعات في مالاوي، أفريقيا، وبرعاية شركة «إمير»، المعنية بإجراء البحوث وتقديم الاستشارات. وشهد الحدث حضوراً كبيراً، حيث شاركوا في دعم المبادرات الإنسانية لتحقيق تأثير إيجابي في حياة أكثر من 5.000 طفل في مالاوي، وتم جمع تبرعات بأكثر من مليون درهم.

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