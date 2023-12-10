ذياب بن محمد يشهد فعاليات الدورة السابعة لـ«مهرجان أم الإمارات»

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، جانباً من فعاليات الدورة السابعة لـ«مهرجان أم الإمارات».

واطلع سموه، على برنامج المهرجان الحافل بالأنشطة والفعاليات الترفيهية، التي يستضيفها كورنيش أبوظبي على مدى 24 يوماً.

ويتضمن المهرجان السنوي الذي يواصل فعالياته لغاية 31 ديسمبر الجاري، عروضاً فنية وحفلات موسيقية لفنانين محليين وعالميين، إلى جانب ورش عمل تفاعلية وغيرها من الأنشطة الأسرية، التي تناسب جميع أفراد المجتمع، وتسهم في تعزيز الروابط المجتمعية في الإمارة.

رافق سموه صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. واستقطبت الدورة السابعة من «مهرجان أم الإمارات 2023» على كورنيش أبوظبي، أعدادا كبيرة من الزوار من الأسر والعائلات والأطفال وحظيت فعالياته بتفاعل جماهيري كبير من مختلف الجنسيات والأعمار.

ويضم «مهرجان أم الإمارات»، العديد من الأنشطة الترفيهية، بدءاً من التراكيب الفنية الخاطفة للأنًظار، ومفاهيم عالم الطبخ الشهية، وصولا إلى الألعاب والـمغامرات والجولات الكرنفالية. وتتوزَّع فعاليات المهرجان في هذه الدورة على أربع مناطق، هي التسلية، والتشويق، والترفيه، وحي التسوق والتذوق، ويُقدَّم فيها مزيج من التجارب المحلية والعالمية في التسوق، ليستمع الزوار بمجموعة غنية من الأطعمة والمشروبات، وأنشطة متنوعة، تشمل جولات المتنزهات الترفيهية، وورش العمل الإبداعية العملية، والتجارب التفاعلية للألعاب الواقعية والواقع الافتراضي.

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