أبوظبي تستضيف حلقة استشارية لمنظمة الصحة العالمية حول الترصد للإنفلونزا

المصدر: أبوظبي - البيان

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يستضيف مركز أبوظبي للصحة العامة، الجهة التابعة لدائرة الصحة – أبوظبي، وللمرة الأولى في الشرق الأوسط، الحلقة الاستشارية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية حول الترصد الشامل للإنفلونزا وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى، في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر الجاري في أبوظبي، والذي يجمع أكثر من 100 مشارك، بينهم ممثلون من مختبر النظام العالمي لرصد الأمراض والوقاية منها في 60 دولة، وخبراء دوليون بهدف وضع وتنفيذ منهجية عالمية هادفة لضمان الجاهزية لجوائح الإنفلونزا وفيروسات الجهاز التنفسي والاستجابة لها.

وتأتي هذه الاستضافة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تماشياً مع استراتيجية القطاع الصحي لتطوير نظم التقصي والارتقاء بها والجاهزية للتعامل مع الأمراض التنفسية المستجدة، حيث تعد الإنفلونزا من الأمراض التنفسية السارية التي تشكل تحدياً كبيراً لصحة المجتمع، ويمتد تأثيرها إلى مختلف القطاعات.

وتساهم الحلقة الاستشارية في الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية في مجال الصحة العامة، وتحقيق التعاون الدولي لبناء شبكات قائمة على التصدي للأمراض المعدية، وتطوير النظام العالمي لمراقبة الإنفلونزا وغيرها من فيروسات الجهاز التنفسي.

فهم مشترك

وقال مطر سعيد النعيمي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة: «تأتي استضافة وتنظيم الحلقة الاستشارية الهامة لتحقيق الفهم المشترك للتحديات الصحية العالمية وتبادل الخبرات في سياق الوقاية من انتشار الإنفلونزا، حيث ستتمحور المناقشات حول تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الأمراض المعدية والتشجيع على تطوير استراتيجيات جديدة للوقاية من انتشار الإنفلونزا وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى.

من جانبه، أكد الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أهمية استضافة هذا الحدث لتعزيز الترصد الشامل والمتكامل للإنفلونزا وفيروسات الجهاز التنفسي وتقوية جاهزية الأنظمة الصحية للاستجابة لها مشيراً إلى أن هذه الحلقة تأتي في إطار جهود القطاع الصحي بالدولة لتعزيز الوقاية وحماية الصحة العامة، كأولوية وطنية لتحسين جودة الحياة الصحية.

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