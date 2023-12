مسؤولون وخبراء: أهمية ربط البحث العلمي بواقع الأعمال لتحقيق أهداف الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

أكد مسؤولون وخبراء أهمية ربط البحث العلمي بواقع الأعمال للمساهمة في مواجهة أبرز التحديات في عصرنا الحالي لتقليل انبعاثات الكربون وتحقيق أهداف الاستدامة، مشيرين إلى ضرورة الاهتمام بالمبادرات التي تطلقها مراكز الأبحاث في الجامعات، وربط ذلك بخطط التطبيق العملي في شكل منتجات وتفعيلها وطرحها في الأسواق ليستفيد منها المجتمع بشكل مباشر، جاء ذلك خلال المؤتمر العلمي الذي عقدته جامعة هيريوت وات على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) وأطلقت خلاله «مركز هيريوت وات للمناخ»، والذي تضمن معرض التكنولوجيا النظيفة، حيث يوفر منصة للشركات لعرض حلولها النظيفة في حرم جامعة هيريوت وات بمجمع دبي للمعرفة.



شارك في المؤتمر عدد كبير من المسؤولين والخبراء أبرزهم الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، الذي شغل سابقاً منصبي وزير التغير المناخي والبيئة ووزير تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات بالإضافة إلى مسؤولين ورجال أعمال.



قال الدكتور محمد المصلح – أستاذ مساعد في كلية الهندسة والعلوم الفيزيائية وباحث في مجالات الاستدامة بجامعة هيريوت وات دبي: «لقد أخذت جامعة هيريوت وات على عاتقها مهمة إطلاق مبادرات ومشاريع وأبحاث تهدف إلى تحقيق أهداف الاستدامة كجزء من رؤيتها المستقبلية، وبالتالي وجدنا أنها فرصة مثالية لتقديم الدعم اللازم للشركات الطموحة التي تعمل في مجالات التكنولوجيا النظيفة أثناء استضافة مؤتمر الأطراف المعنى بتغيير المناخ COP28. حيث من خلال «مركز هيريوت وات للمناخ» الذي قمنا بافتتاحه تزامناً مع انطلاق مؤتمر المناخ، ونستقبل عدداً كبيراً من الزوار وصناع القرار والشخصيات المهمة والمدراء ورجال الأعمال في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى عدد كبير من الطلبة وتعتبر بمثابة فرصة للشركات لعرض ابتكاراتها ومشاركتها مع الفئات المختلفة من الحاضرين المهتمين بقضايا المناخ».



وأشار المصلح إلى أن هناك العديد من الحلول المبتكرة المعروضة في معرض التكنولوجيا النظيفة، منها ما تقدمه شركة Crover من خلال تقنية «سباحة الحبوب» لنظام إدارة تخزين الحبوب الآلي الذي يمكنه مراقبة جودة كميات الحبوب بكفاءة، وبالتالي تقليل الطلب/رفض الحبوب، وبالتالي تحسين الصحة والسلامة، واكتشاف التلف المحتمل، كما تأسست الشركة الإماراتية The New Old & Reloved من خلال نهج إعادة التدوير والابتكار، مما يمنح النفايات دورة حياة جديدة، وفرصة للامتلاك والاستخدام مرة أخرى. كما تقدم شركة SolarisKit أول مجمع حراري شمسي يتم تجميعه ذاتياً ومعبأ بشكل مسطح في العالم، والذي يحول الطاقة الشمسية إلى مياه ساخنة فعالة، مما يساعد على إزالة الكربون من التدفئة العالمية.



وتقدم شركة Smartrawl حلاً فريداً لمشكلة الصيد العرضي المتعلقة بالصيد بشباك الجر. وباستخدام الذكاء الاصطناعي للاحتفاظ بالمصيد بشكل انتقائي وموجه، يحتفظ هذا الحل فقط بالمصيد المرغوب فيه، ويطلق أنواعاً أخرى ويقضي على مصائد الأسماك المسرفة عن طريق التخلص من المصيد العرضي.

برامج نفايات ذكية



وأشار المصلح إلى أن منضمي المشاركات المهمة أيضاً حل تقني جيد، حيث يستخدم Scrapp مسح النفايات والأدوات الرقمية لبرامج النفايات الذكية التي تساعد الأشخاص والشركات على فرز النفايات بشكل صحيح وفعال. يتضمن ميزات مثل التذكيرات اليومية والإشعارات وخرائط التسليم لتقليل النفايات، بالإضافة إلى ما تقدمه Loch electronics وهي عبارة عن غسالة أطباق صغيرة 3 في 1 توضع على سطح الطاولة، مما يحقق الحفاظ على المياه بنسبة 91%، وتقليل الطاقة بنسبة 62%، وتقليل البصمة الكربونية بنسبة 88% مقارنة بالغسيل اليدوي. تم تصميم الكبسولة مع الأخذ في الاعتبار الأسر الصغيرة ذات الإمكانيات المادية المحدودة – التي تضم 50% من سكان العالم المتقدم.



كما تعمل تقنية Rockit على تحويل الصخور النفاذة إلى حواجز غير منفذة. إنه يوفر حاجزاً معدنياً دائماً مقاوماً للأس الهيدروجيني ويغلق مسارات التدفق تحت السطح. وهذا يمنع إطلاق الغاز الضار في الغلاف الجوي، وهي مشكلة كبيرة في صناعات احتجاز الكربون وتخزينه (CCS)، وصناعات النفط والغاز.



ويعد KBRIQ® من Kenoteq أكثر قوالب البناء ابتكاراً التي دخلت السوق على الإطلاق. يحتوي على أعلى محتوى معاد تدويره من أي لبنة: ما لا يقل عن 90٪ من محتواه عبارة عن نفايات بناء معاد تدويرها ويساعد في تعزيز البناء المستدام.



بالإضافة إلى تقنية الطاقة الشمسية الحرارية الحاصلة على براءة اختراع من Soltropy تعمل على التقاط طاقة الشمس بسهولة لدعم احتياجات تسخين المياه. ويتميز النظام بأنه محصن ضد الجليد، ويحتوي على وحدات مرنة ويتكامل بسهولة مع أنظمة ومكونات التدفئة القياسية.



وتتيح شركة SunGreenH2 إمكانية إنتاج الهيدروجين الأخضر بأسعار معقولة من خلال أجهزة التحليل الكهربائي الأعلى أداءً في العالم، والتي تستخدم مواد ذات بنية نانوية متقدمة خاصة بها. تعمل هذه المحللات الكهربائية على زيادة الإنتاج وتقليل استهلاك الطاقة دون استخدام معادن مجموعة البلاتين باهظة الثمن.



بالإضافة إلى ما تقدمه شركة Octopus Electric Vehicles خدمة كاملة للسيارات الكهربائية (EVs): بدءاً من رأى الخبراء بشأن التمويل، وحتى الصيانة، وتركيبات الشحن المنزلي، وتعريفات محددة للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى المساعدة في شراء سيارة كهربائية. ويهدف إلى تحويل قطاع السيارات عن طريق تقليل تكلفة التحول إلى السيارة الكهربائية واستخدامها، وكذلك ما تقدمه شركة «إكثار» هو نموذج حاوية زراعية عمودية داخلية تعالج تحديات نقص الغذاء الإقليمي وانعدام الأمن من خلال مفهوم 3R للتقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير. فهو يتيح زراعة وحصاد المنتجات الطازجة في أي مساحة معينة غير مستخدمة ومتاحة، مع حماية البيئة.

أنظمة نمو ذكية



وقال المصلح إن شركة Wilo تقدم مجموعة واسعة من المضخات والأنظمة الذكية والموفرة للطاقة لتطبيقات التدفئة وتكييف الهواء والتبريد وإمدادات المياه بالإضافة إلى الصرف الصحي.



وتقوم شركة Daikin بتصنيع معدات التبريد باستخدام غاز التبريد R32، الذي تم تحديده على أنه الخيار الأكثر صداقة للبيئة لتحقيق أعلى مستوى من إزالة الكربون، وكذلك إن حل Hi-MO7 من لونغي، المصمم لقطاع المرافق، عبارة عن وحدة شمسية لتعزيز توليد الطاقة. وتشمل توفير تكاليف النظام، والأداء الممتاز لتوليد الطاقة، ودورة حياة مستقرة.



وتصمم أنظمة النمو الذكية (IGS) أنظمة ذكية للزراعة العمودية الداخلية تسمى أبراج النمو، وهي مؤتمتة بالكامل وتسمح للمزارعين بالتحكم في جميع العناصر البيئية، بما في ذلك الإضاءة والري ومستويات ثاني أكسيد الكربون وتوصيل المغذيات. فهي تساعد في التغلب على التحديات التي تواجهها الزراعة التقليدية، بما في ذلك الطلب المتزايد على الغذاء، والأثر البيئي، وتغير المناخ، والعوامل الاقتصادية.



كما تتخصص شركة Polypipe في مجموعة من حلول البنية التحتية الخضراء للتطبيقات التجارية والسكنية، والتي تساعد صناعة البناء والتشييد على إنشاء بيئات بناء أفضل.



وقال المصلح إن الأبحاث العالمية المستوى لجامعة هيريوت وات تركز على مواجهة التحديات العالمية وتقديم الفوائد للمجتمع المحلي. وتمثل معاهدنا البحثية الأربعة حول العالم، بكونها مراكز للتميز والتعاون يدعمها التوسع العالمي وتعاونها الدولي الكبير الطويل الأمد بعالم الأعمال والصناعة. وسيقوم المعرض البحثي بتوضيح كيفية عمل معاهدنا البحثية ذات المستوى العالمي لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.



مؤكداً أن الجامعة تلتزم بالاستدامة البيئية. إذ تحرص على مواءمة حضورنا العالمي في التميز التعليمي والأبحاث الرائدة عالمياً، مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ونعمل في جامعة هيريوت وات على تطوير برنامج تدريبي خاص لمحو الأمية الكربونية لجميع الموظفين والطلاب والخريجين من مختلف أنحاء العالم. كما سيتم عرض مجموعة من المبادرات الجامعية التي تساهم في إعداد خريجينا كـ«قادة المستقبل» من أجل دفع الممارسات المستدامة، وذلك خلال معرض مهارات المستقبل.

