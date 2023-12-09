إرشادات السلامة لزوار مهرجان ليوا الدولي «تل مرعب» 2024
دعت شرطة أبوظبي زوار مهرجان ليوا الدولي "تل مرعب" للالتزام بإرشادات السلامة والقيادة الآمنة والملتزمة بقواعد وقوانين المرور التي جاءت كالتالي:
. يمنع الاستعراض بالسيارات أو الدراجات النارية بصورة خطرة عند المخيمات.
. التأكد من أن المسار آمن أثناء الصعود والنزول من التل (العرقوب) لتفادي وقوع الحوادث.
. لا يسمح بقيادة الدراجات النارية بجميع أنواعها على الطرق المعبدة (الشارع ).
. ضرورة الالتزام بلبس الخوذة عند قيادة الدراجات النارية وعدم السماح للأطفال أقل من 18 سنة بقيادة الدراجات النارية دون الإشراف من قبل أولياء الأمور في الأماكن المخصصة.
. يمنع إصدار أصوات مزعجة بالمركبات أو الدراجات النارية بالقرب من المخيمات.
. التقيد بالإرشادات المرورية (حزام الأمان - تشغيل المصابيح - والالتزام بالسرعة المحددة على الطرق).
. يمنع منعاً باتاً استخدام الطائرات بجميع أنواعها الدرون والطائرات الشراعية دون تصريح مسبق من الجهات المعنية.