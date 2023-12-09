إرشادات السلامة لزوار مهرجان ليوا الدولي «تل مرعب» 2024

المصدر: البيان

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دعت شرطة أبوظبي زوار مهرجان ليوا الدولي "تل مرعب" للالتزام بإرشادات السلامة والقيادة الآمنة والملتزمة بقواعد وقوانين المرور التي جاءت كالتالي:

. يمنع الاستعراض بالسيارات أو الدراجات النارية بصورة خطرة عند المخيمات.

. التأكد من أن المسار آمن أثناء الصعود والنزول من التل (العرقوب) لتفادي وقوع الحوادث.

. لا يسمح بقيادة الدراجات النارية بجميع أنواعها على الطرق المعبدة (الشارع ).

. ضرورة الالتزام بلبس الخوذة عند قيادة الدراجات النارية وعدم السماح للأطفال أقل من 18 سنة بقيادة الدراجات النارية دون الإشراف من قبل أولياء الأمور في الأماكن المخصصة.

. يمنع إصدار أصوات مزعجة بالمركبات أو الدراجات النارية بالقرب من المخيمات.

. التقيد بالإرشادات المرورية (حزام الأمان - تشغيل المصابيح - والالتزام بالسرعة المحددة على الطرق).

. يمنع منعاً باتاً استخدام الطائرات بجميع أنواعها الدرون والطائرات الشراعية دون تصريح مسبق من الجهات المعنية.

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