ولي عهد عجمان يقدم واجب العزاء بوفاة موزة السويدي

المصدر: عجمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، واجب العزاء في وفاة المغفور لها موزة حسين خلفان السويدي، والدة يوسف سلطان عبدالله النعيمي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس جامع الشيخ زايد في منطقة الجرف بعجمان، أمس، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة وذويها.. سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، واجب العزاء لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز