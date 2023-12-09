سلطان بن أحمد يشهد مذكرات تفاهم مع مجموعة «إم كيه» الإعلامية الكورية

المصدر: الشارقة ـ وام

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، في العاصمة الكورية سيئول، توقيع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون مذكرات تفاهم مع مؤسسات مجموعة إم كيه الإعلامية.

ووقع طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة مذكرة تفاهم مع هيون دوك سون، الرئيس التنفيذي لصحيفة ماييل للأعمال التابعة لمجموعة إم كيه الإعلامية.

وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات الإعلامية، تتمثل في جمع الأخبار والتغطيات الإخبارية ذات الاهتمام المشترك وتنظيم الأحداث والفعاليات والأنشطة الإعلامية، إضافة إلى الاستفادة من خبرات الطرفين في مجالات التدريب والتأهيل للموظفين والإعلاميين.

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