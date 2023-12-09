«مؤتمر شعبة الإمارات» يستعرض أحدث تقنيات طب الطوارئ

المصدر: أبوظبي ــ مصطفى خليفة

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انطلقت أول من أمس، فعاليات مؤتمر شعبة الإمارات لطب الطوارئ 2023، في أبوظبي، والذي يختتم اليوم بمشاركة أكثر من 2200 طبيب ومختص.

وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة صحة أبوظبي: «تستضيف أبوظبي هذا الحدث المهم لاستعراض تجربتها الرائدة في طب الطوارئ والتركيز على الخطط والإجراءات التي يمكن من خلالها مواصلة الارتقاء بجاهزية النظم الصحية والاستجابة بفعالية وكفاءة في أوقات الطوارئ الصحية، يتضمن ذلك الاستثمار في العنصر البشري، وتوظيف التكنولوجيا وتبادل الخبرات والمعارف بين مختلف النظم الصحية».

بدورها، قالت الدكتورة رشا بوحميد، رئيسة شعبة الإمارات لطب الطوارئ: «تعتبر هذه النسخة مميزة بشكل خاص كونها تجمع ركيزتين أساسيتين للرعاية الطارئة: طب الطوارئ وتمريض الطوارئ، حيث إن التعاون بين هاتين الفئتين أمر ضروري لتقديم رعاية صحية معززة للمرضى، ولدينا برنامج علمي فريد، يقدم أحدث التطورات في طب الطوارئ والرعاية التمريضية».

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وركز المؤتمر، على الارتقاء بمعايير طب الطوارئ من خلال الدورات المعتمدة وورش العمل التي تغطي مجالات حيوية مثل الإصابات والموجات فوق الصوتية، ودمج التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، يوفر المؤتمر جلسات نقاشية تركز على جوانب مختلفة من طب الطوارئ، بدءاً من أمراض القلب والأوعية الدموية والرعاية الحرجة إلى طب الأطفال وجراحة العظام والطب الرياضي وغيرها.

وأشارت الدكتورة رشا بوحميد، إلى أن هذه النسخة من المؤتمر تسلط الضوء على التأثير التحويلي للمعلومات الصحية على طب الطوارئ. وأضافت: «نظراً لحساسية هذا المجال والضغوطات الكبيرة التي يشهدها، فإن الاستخدام الفعال للمعلومات الصحية من شأنه تيسير العمل وتعزيز التواصل، ودعم عملية صنع القرار، ما يؤدي في النهاية إلى إنقاذ حياة الكثيرين».

وبالتزامن مع مؤتمر شعبة الإمارات لطب الطوارئ 2023، احتفت دائرة الصحة – أبوظبي، خلال القمة وكجزء من التزامها بتطوير مهارات الكوادر التمريضية في حالات الطوارئ، بتخريج الدفعة الأولى المكونة من 17 ممرضاً إماراتياً من برنامج تدريبي متخصص تم تطويره بالتعاون مع مستشفى ألفريد بجامعة موناش، بهدف تعزيز كفاءة وقدرات الكوادر التمريضية، لاسيما في الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ.

وقال الدكتور صالح سيف آل علي، المدير التنفيذي لمركز الجاهزية والاستجابة للطوارئ في دائرة الصحة بأبوظبي: «يشهد مؤتمر شعبة الإمارات لطب الطوارئ والقمة العالمية لتمريض الطوارئ، استضافة نخبة من المتحدثين وقادة عالميين في المجال، بمشاركة أكثر من 2200 خبيراً من 87 بلداً حول العالم اجتمعوا في أبوظبي لتسليط الضوء على طب الطوارئ بصفته عنصراً محورياً من نظم الرعاية الصحية».

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