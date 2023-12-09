«دبي للإعلام» ووزارة الإعلام في مملكة البحرين تبحثان التعاون  

المصدر: دبي - البيان

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بحث محمد سليمان الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام، يرافقه سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في المؤسسة، خلال زيارتهما لمملكة البحرين، مع الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير الإعلام في المملكة، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف مجالات العمل الإعلامي، لاسيما في التبادل الإعلامي والتدريب، وسبل الاستفادة من الإمكانيات التي يمتلكها الجانبان في بناء نموذج للتعاون يسهم في تقديم مواد إعلامية تتسم بالإبداع، وتدعم جهود البلدين الشقيقين في جهودهما على صعيد التنمية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تجربة «دبي للإعلام» بقنواتها ومنصاتها المتعددة، وما تقدمه من خدمات إعلامية متطورة.

علاقات تاريخية

وخلال اللقاء، رحب وزير الإعلام في مملكة البحرين، بزيارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام إلى مملكة البحرين التي تأتي في إطار علاقات الأخوة والمحبة والتعاون التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد وزير الإعلام في مملكة البحرين، أن العلاقات البحرينية الإماراتية تشهد نمواً مستمراً في ظل ما يربط بين قيادتي وشعبي البلدين من علاقات قوية، وحرص متبادل على الوصول بهذه العلاقات إلى آفاق تلبي التطلعات المشتركة على المستويات كافة.

كما أشاد الوزير البحريني، بجهود «دبي للإعلام»، وما تقوم به من دور فاعل لتقديم خدمات إعلامية بمستويات تنافسية عالية وذات جودة نوعية، منوهاً بالتعاون المتواصل بين المؤسسات الإعلامية في البلدين الشقيقين، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التنسيق والاستفادة من الخبرات في كلا الجانبين.

نموذج راسخ

من جهته، أكد محمد سليمان الملا، أن العلاقات الإماراتية البحرينية تشكل نموذجاً للعلاقات الأخوية الراسخة. وقال: «ترتبط دولة الإمارات مع مملكة البحرين بعلاقات تاريخية تمتد جذورها لعقود طويلة، ساعدت الرؤى المشتركة بين البلدين في تطورها ونموها، حيث تستند العلاقة إلى مقومات ثابتة أساسها الإرث الثقافي والاجتماعي والتاريخي المشترك»، مشيراً إلى أن العلاقة بين البلدين الشقيقين أثمرت واقعاً مزدهراً للتعاون في مختلف القطاعات، بما فيها التبادل التجاري والاقتصادي.

وأشاد الملا، بمستوى الإعلام في مملكة البحرين وما يشهده من تطور لافت وإمكانيات عالية المستوى، وما يتميز به من تمسك بالتعبير عن الهوية والقيم العربية والخليجية الأصيلة، متمنياً للمملكة مزيداً من التطور والتقدم في قطاع الإعلام الحيوي، مؤكداً أهمية العلاقات التي تربط «دبي للإعلام» مع المؤسسات الإعلامية البحرينية، وسعيهما المتواصل إلى تطويرها ونقلها نحو مستويات جديدة.

جولة

وقام وفد «دبي للإعلام» بمرافقة وزير الإعلام وعدد من المسؤولين بالوزارة، بجولة في الاستديوهات الجديدة الخاصة بوزارة الإعلام، وإدارة الأخبار، حيث اطلع على ما تشهده هذه الإدارات من تطور تقني وفني، وما تشتمل عليه من أجهزة حديثة في قطاعات البث التلفزيوني والإذاعي.

كما استمع الوفد، إلى شرح متكامل عن دور كل إدارة في خدمة الرسالة الإعلامية لمملكة البحرين، والجهود التي تقوم بها للتعبير عن سياسة المملكة.

وعبر الوفد، عن إعجابه بالمستويات المتطورة التي وصل إليها الإعلام في مملكة البحرين من ناحية الشكل والمضمون، وما يحظى به من إمكانيات حديثة في مجال العمل الإعلامي تضاهي نظيرتها في أحدث القنوات الإعلامية العالمية.

كما أشاد وفد «دبي للإعلام»، بالكوادر الإعلامية البحرينية وما تتميز به من قدرات وطاقات إبداعية قادرة على تقديم مضمون إعلامي راقٍ ومتميز، مؤكداً أن الإعلام البحريني يمثل مدرسة رائدة ذات خصوصية فريدة على صعيد المهنية والاحترافية، متمنياً لمملكة البحرين وشعبها دوام الرفعة والازدهار.

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