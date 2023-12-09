«الأدلة الجنائية» بشرطة دبي تنظم دورة متقدمة حول «التزييف العميق»

المصدر: دبي - البيان

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نظم المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، دورة متقدمة في مجال التعرف على طرق وآليات «التزييف العميق»، المعروفة عالمياً باسم «Deep Fake».

وأكد اللواء أحمد بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، مواكبة كافة التطورات العلمية في مختلف المجالات، واستخدامها في كافة العلوم الشرطية من خلال الكوادر المواطنة المؤهلة والمدربة .

وأوضح اللواء أحمد بن غليطة، أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، تلعب دوراً مهماً في المساهمة في الكشف عن الجرائم، وتقديم الأدلة المادية إلى الجهات القضائية لتحقيق العدالة في القضايا.

من جهته، أوضح العقيد راشد لوتاه، مدير إدارة الأدلة الجنائية، أن هذه الدورة المُتقدمة مهمة جداً للخبراء والفنيين المُختصين في كشف الأدلة المُتعلقة بالجرائم التقنية والإلكترونية، في ظل التطور السريع الذي يشهده العالم في المجال التقني.

وأكد المقدم الدكتور حمد العور، رئيس قسم تحليل أدلة الفيديو والصور، أن مقدم الدورة حاصل على درجة الدكتوراه في علوم الحاسوب ومتخصص في الذكاء الاصطناعي والجرائم الرقمية، ويتمتع بسمعة عالمية مرموقة.

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