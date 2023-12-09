«طرق دبي» تهدي مواليد الإمارة مقاعد سيارة خلال عيد الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

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أهدت هيئة الطرق والمواصلات، المواليد في مستشفيات دبي، مقاعد سيارة للأطفال، خلال احتفالات عيد الاتحاد 52 لدولة الإمارات، وذلك ضمن مبادرات السلامة المرورية السنوية، التي نظمتها الهيئة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الصحة بدبي ومنظمة اليونيسيف، وبدعم من مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، وإطارات كونتيننتال.

وقال بدر الصيري، مدير إدارة تنفيذي المرور في مؤسسة المرور والطرق بالهيئة، إن الهيئة تستثمر المناسبات السنوية والفصلية لتقديم وتوجيه رسائل توعوية للفئات العمرية والمجتمعية المختلفة، ضمن مسؤولياتها والتزاماتها بتثقيف أفراد المجتمع، والحد من الوفيات والإصابات في الحوادث المرورية.

وقال الصيري: «ابتكرت الهيئة مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، مبادرة توعوية للاحتفال بعيد الاتحاد، وتخدم في الوقت نفسه أهداف السلامة المرورية، من خلال تشجيع الآباء والأمهات على استخدام مقعد الطفل في المركبة، موضحاً أن مبادرة «هدية طفلي في عيد الاتحاد» السنوية انطلقت قبل 4 أعوام بتوزيع 200 مقعد للطفل في المركبة على 17 مستشفى، وارتفعت أعداد مقاعد الأطفال في هذا العام إلى 450 مقعداً، تم توزيعها على 29 مستشفى في دبي».

ولفت إلى أن فكرة المبادرة تعتمد على أن كل طفل مولود خلال الاحتفالات بعيد الاتحاد (من 1 إلى 5 ديسمبر) يستحق هدية مناسبة وهي مقعد الطفل في المركبة، كما يتم التنسيق مع هيئة الصحة في دبي والمستشفيات، التي تحتوي على أقسام ولادة منذ وقت مبكر، لحصر وتحديد الأعداد المتوقعة من المواليد في كل مستشفى، ويتم توزيع المقاعد بحسب تلك الأعداد.

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