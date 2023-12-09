ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الخاطري

المصدر: رأس الخيمة - وام

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حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، حفل زفاف سالم علي سعيد بورقيبة الخاطري، على كريمة محمد حسن الخاطري الذي أقيم في صالة البيت متوحد بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة.

كما حضر الحفل، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، وعدد من الشيوخ، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة، العروسين بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

وقدمت إحدى الفرق الحربية، أهازيجها وفنونها وشلاتها التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

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