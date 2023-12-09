انطلاق «سوق المزارعين» في حديقة الصفا اليوم بمشاركة 30 مزارعاً مواطناً

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت بلدية دبي، عن انطلاق الموسم الثالث من فعالية «سوق المزارعين»، اليوم السبت، وحتى 24 فبراير المقبل، في حديقة الصفا، بمشاركة أكثر من 30 مزارعاً محلياً.

ويُعدّ سوق المزارعين، إحدى أهم الفعاليات السنوية التي تُنظمها البلدية، إذ يُعتبر منصة زراعية واجتماعية واستثمارية، تجمع المزارعين المواطنين في مكان واحد لعرض وتسويق منتجاتهم الزراعية والعضوية المُنتجة في مزارعهم مباشرة إلى المستهلكين.

دعم مزارعين

وأكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن البلدية مستمرة في تنظيم المبادرات والبرامج التي تدعم المزارعين المواطنين المُنتجين، وأصحاب المشاريع الزراعية الصغيرة والهواة، تماشياً مع رؤية إمارة دبي في تحقيق أفضل مستويات جودة الحياة، وتعزيز القطاع الزراعي في الإمارة.

وقال الهاجري: «إحدى أولويات البلدية لجعل دبي أكثر استدامة وجودة للحياة هي دعم قطاع الزراعة المحلية في الإمارة، وتطويره والحفاظ على استدامته، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي المحلي، وكذلك دعم النشاطات الزراعية والغذائية».

منتجات مستدامة

وأضاف الهاجري: «الهدف من سوق المزارعين ليس فقط جمع أصحاب المشاريع الصغيرة والمزارعين المواطنين في مكان واحد فحسب، بل يتجاوز ذلك للتأكيد على مدى أهمية الإنتاج الزراعي المحلي، واستغلال الأراضي الزراعية ودورها في استدامة المنتجات والمحاصيل النباتية»، موضحاً مدى أهمية السوق في تعزيز ثقافة الإنتاج الزراعي المحلي في الإمارة، وتشجيع السكان على شراء المحاصيل الزراعية المُنتجة في مزارع دبي.

وسيفتح السوق أبوابه هذا الموسم يوم السبت من كل أسبوع بين الساعة الرابعة والعاشرة مساءً، سيعرض خلاله المزارعون وأصحاب المشاريع منتجاتهم المحلية المختلفة، مثل: الفواكه والخضار ومنتجات الألبان والمنتجات العضوية والعسل، والتمور، ومنتجات الأعشاب، وغيرها الكثير من المنتجات التي تعكس إنتاجية المزارع والمشاريع المحلية الصغيرة في إمارة دبي.

تسهيلات

وتوفر بلدية دبي، العديد من التسهيلات والإجراءات للمشاركين في سوق المزارعين، أبرزها توفير أكشاك كاملة لعرض منتجاتهم بطريقة مميزة، إضافة إلى تعزيز الدعم لمشاريعهم وفتح قنوات تسويق أوسع لمنتجاتهم في الأسواق المحلية. كما تتيح إقامة العديد من ورش التوعية في المجال الزراعي التي تضمن حصول المزارعين على المعرفة المتكاملة بأهم الممارسات الزراعية الحديثة، بما يسهم في رفع مستويات الإنتاج وتحسين دخلهم وضمان استدامة مشاريعهم.

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