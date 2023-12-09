حامد بن زايد: كتاب جمال السويدي يؤرخ لمسيرة قائد استثنائي

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبل سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وتسلم منه نسخة من كتابه الجديد «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية».

وقال سموه: إن أهم ما يميز هذا الكتاب المهم، أنه يتناول مسيرة عظيمة لقائد استثنائي، استطاع أن يحقق لدولته ما لم يستطع الآخرون تحقيقه، وذلك بفضل أفقه السياسي الواسع، وخبراته العريضة في السياسة والحكم.

وأضاف سموه أن هذا الكتاب يمثل وثيقة سياسية توثق للمحطات الرئيسية في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، لاسيما محطة رئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله، للدولة، باعتبارها المحطة التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الأفضل في العالم بحلول عام 2071.

ووصف سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأنه القائد الأكثر حكمة وإلهاماً وإنجازاً في المنطقة والعالم، مشيراً سموه إلى أن الكتاب يثري المكتبات الإماراتية والخليجية والعربية، والوسطين الثقافي الإماراتي والخليجي بمسيرة سياسية ميمونة، لا غنى عن التعرف عليها لكل من يريد التميُز والتفرُد في السياسة والحكم.

من جهته قال الدكتور جمال السويدي، إن كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»، يعد الإصدار الأهم في مسيرته العلمية والبحثية والفكرية.

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