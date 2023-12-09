دائرة الطاقة بأبوظبي تنضم إلى مدينة مصدر العام المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت دائرة الطاقة - أبوظبي، أمس، عن عزمها الانتقال إلى مقر جديد في مدينة مصدر، ضمن أول مبنى تجاري صفري الطاقة بدولة الإمارات، وذلك في نهاية عام 2024. وتعكس هذه الشراكة التزام كلا الطرفين بالاستدامة، وتعزز مجمع الطاقة الحيوي في مدينة مصدر.

ويعتبر مبنى المقر الرئيس، أحد أبرز مكونات مجمّع مدينة مصدر، المشروع المكون من سبعة مبانٍ تجارية مستدامة من المقرر الانتهاء منها في عام 2024. وسيضم المقر الرئيس، مظلة مميزة من 1033 لوحة شمسية كهروضوئية ستولد 104 % من احتياجات المبنى السنوية من الطاقة، ما يجعله مبنى صفري الطاقة. وسيتم تحويل فائض الطاقة لتغذية شبكة الكهرباء في أبوظبي.

وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، إن انتقال الدائرة إلى مبنى صفري الطاقة في مدينة مصدر يمثل فصلاً جديداً في مسيرة الدائرة نحو الاستدامة. وقال: «تنسجم هذه الخطوة الاستراتيجية كلياً مع جهود الدائرة لتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في أبوظبي».

بدوره، قال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر: يشكل التصميم المذهل للمقر الرئيس في مشروع مجمع مدينة مصدر شاهداً ملموساً على رحلة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي.

وتعتبر مظلة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، المصممة والمثبتة بزوايا مثالية لتحقيق أقصى قدر ممكن من إنتاج الطاقة الشمسية، من أكثر مزايا الاستدامة وضوحاً في المبنى وسيستهلك المقر الرئيس طاقة أقل بنسبة 43 % من أي مبنى مماثل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز