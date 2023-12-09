ذياب بن محمد يعزي في وفاة والدة الشهيد أحمد الشيبة

المصدر: عجمان - وام

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قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، واجب العزاء في وفاة المغفور لها موزة حسين خلفان السويدي، والدة الشهيد أحمد سلطان عبدالله الشيبة النعيمي.

مواساة

وأعرب سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارته لمجلس العزاء في إمارة عجمان، عن مواساته وصادق تعازيه لأهل الفقيدة وذويها، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهمهم الصبر والسلوان.

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