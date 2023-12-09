219 مليون درهم إيرادات صندوق الزكاة للربع الثالث 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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حقق صندوق الزكاة، إنجازاً لافتاً في حجم الإيرادات المحققة خلال الربع الثالث من العام مقارنة بالسنوات الماضية، حيث بلغت الإيرادات بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 219 مليوناً و791 ألفاً و781 درهماً، وذلك بناء على الثقة المشهودة من المزكين، وتفاعلهم المشكور مع حملات الصندوق.

وصرح الدكتور عبد الرحمن سلمان الحمادي، مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام، بأن «الصندوق استطاع الوصول إلى أكبر شريحة من المزكين، وقدم لهم الخيارات المتنوعة، لأداء واحتساب الزكاة». وأضاف: «بلغ عدد المزكين الذين أسندوا للصندوق مهمة توزيع أموال زكاتهم، من خلال قنوات الدفع المتنوعة 187.300 ألف مزكٍ، وبزيادة بلغت 11% عن العام الماضي لنفس الفترة، وذلك من خلال مختلف قنوات تحصيل الزكاة.

وأضاف: «تصدرت القنوات التقليدية الحظ الأوفر من الإيرادات من خلال مركز خدمات المزكين والتحويلات البنكية ونحوها، حيث بلغت 113 مليوناً و268 ألفاً و999 درهماً، وتليها الإيرادات من خلال القنوات الذكية، حيث بلغت 62 مليوناً و727 ألفاً 783 درهماً، ثم الإيرادات من خلال القنوات الإلكترونية، والتي بلغت 43 مليوناً و794 ألفاً و998 درهماً».

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