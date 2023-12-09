«بيت الخير» توزع 867 ألف وجبة للعمال بـ7.7 ملايين درهم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل جمعية بيت الخير، جهودها لإسعاد العمال، من خلال مشروع «الطعام للجميع»، الذي يقوم بتوزيع الوجبات الغذائية المتكاملة على العمال في سكناتهم وأماكن وجودهم، حيث توزع الجمعية الوجبات الغذائية على هذه الفئة مع عبوات المياه أسبوعياً، بعد صلاة الجمعة في عدة مناطق بإمارة دبي، ضمن مبادرات المشروع، التي تنفذها الجمعية بشكل مستمر على مدار العام.

ووزعت «بيت الخير» نحو 867 ألف وجبة على العمال منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر، بقيمة إجمالية بلغت قرابة 7 ملايين و700 الف درهم، منها توزيع 750 ألف جبة إفطار، خلال الحملة الرمضانية الماضية، بالإضافة إلى المشاركة في مبادرات إسعاد العمال في فصل الصيف، وكذلك المناسبات الوطنية، حيث وزعت الجمعية 2500 وجبة على العمال في إمارة دبي، بمناسبة عيد الاتحاد، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي.

مركبات

وتوفر الجمعية، مركبات خاصة مجهزة لنقل الوجبات وحفظها، ولديها فريق ميداني مؤهل ومدرب على الوصول إلى العمال المستحقين وتقديم الوجبات بود واحترام، ومن جانب آخر تتيح الجمعية كل السبل أمام المتبرعين الراغبين بالمساهمة في دعم مشروع الطعام للجميع، بحيث يمكنهم التبرع مباشرة عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي، كما يمكن شراء كوبون المشروع بقيمة 10 دراهم من المواقع الخارجية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز