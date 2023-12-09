ذياب بن محمد : القيادة تدعم القطاع الاجتماعي وتعزز الاستقرار الأسري

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة الطفولة، افتتح سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، ملتقى أبوظبي الأسري الرابع 2023، الذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية ضمن برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، والذي يستمر حتى 15 ديسمبر الجاري في أبوظبي - جزيرة الحديريات.



‏وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، اهتمام القيادة الرشيدة بدعم القطاع الاجتماعي، وتعزيز الاستقرار الأسري، وترسيخ القيم الإيجابية في المجتمع، والاستثمار الأمثل في الخبرات والطاقات البشرية والكوادر المتميزة، مشيراً سموه إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في هذا الصدد في دعم البرامج والخطط الاستراتيجية الطموحة الرامية إلى تعزيز جودة حياة كافة أفراد الأسر، وزيادة فرص اندماجهم في مجتمع حاضن لشتى فئاته.

‏وأوضح سموه، أن ملتقى أبوظبي الأسري الرابع يلعب دوراً مهماً في تنمية الوعي بين أفراد المجتمع بطرق تفاعلية مبتكرة، ويُساهم في خلق حالة من التواصل والتفاعل البنَّاء بين كافة أفراد المجتمع، حيث يتيح مشاركة فاعلة للأفراد من مختلف الأعمار، واستكشاف قدرات الموهوبين وروّاد الأعمال المبدعين واستثمار خبرات كبار المواطنين التراكمية وتوظيفها بالشكل الأمثل.

من جهته، قال سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، نائب رئيس اللجنة العليا لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، إن الملتقى يُساهم في رفع الوعي المجتمعي لأفراد الأسرة، ويحرص على تمكينهم بإتاحة المجال لإطلاق طاقاتهم، وتنفيذ الاستراتيجيات المجتمعية الهادفة لدفع عجلة التنمية الاجتماعية في الدولة.

وأشار سموه، إلى أن الملتقى يجسد العديد من القيم المجتمعية ويرسم البهجة على وجوه الصغار والكبار، مثمناً جهود الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، لما يلعبونه من دور مهم في إنجاح كافة فعاليات الملتقى وتعزيز الأثر الإيجابي في التعاون البناء.

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