انطلاق فعاليات برنامج شتاء صندوق الوطن بعد غدٍ

المصدر: أبوظبي - وام

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تستقبل فعاليات «برنامج شتاء صندوق الوطن» الاثنين المقبل، أكثر من 1000 طالب وطالبة من أبناء وبنات الإمارات، الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عاماً، والتي تستمر على مدى أسبوعين في كل من أبوظبي وعجمان ورأس الخيمة، والفجيرة، وينظمها صندوق الوطن بالتعاون مع مدارس جيمس بأبوظبي، ووزارة الثقافة والشباب وأدنيك ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التسامح والتعايش، والعديد من الوزارات والهيئات المحلية والاتحادية والتعليمية والخاصة. ويحظى البرنامج برعاية من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن.

ويضم البرنامج، أكثر من 100 نشاط ثقافي وتراثي وفني وترفيهي، كما يشارك في أنشطته نحو 50 فناناً وكاتباً ومفكراً إماراتياً في الأنشطة، التي يديرها أكثر من 125 مدرباً ومدرساً.

وقال ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن، إن الباب مفتوح أمام جميع الطلاب للانضمام للبرنامج في كل من أبوظبي وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة، من خلال زيارة مواقع الفعاليات في مدارس جيمس أبوظبي، وفي مراكز الإبداع التابعة لوزارة الثقافة والشباب في عجمان ورأس الخيمة وعجمان.

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