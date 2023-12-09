قائد عام شرطة الفجيرة يثمن جهود الإسعاف الوطني تحت قيادة الحرس الوطني

المصدر: الفجيرة ـ وام

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ثمن اللواء محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة الجهود النوعية والممارسات المهنية الموثوقة للإسعاف الوطني ضمن هويته المؤسسية الجديدة تحت قيادة الحرس الوطني، مؤكداً على أهمية التعاون والتنسيق المستمرين بين الجانبين وعلى مختلف المستويات لضمان أمن وسلامة وصحة المجتمع.

جاء ذلك خلال فعالية استضافتها القيادة العامة لشرطة الفجيرة في إطار سلسلة الزيارات التي ينظمها الإسعاف الوطني للتعريف بهويته المؤسسية الجديدة بعد انضمامه لقيادة الحرس الوطني.

شارك في الحدث الشركاء الاستراتيجيون ضمن قطاع الطوارئ بالإمارة لبحث فرص تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف بما يرتقي بمعايير الأداء وجودة الخدمات الطارئة المقدمة في الإمارة. وحضر الفعالية كل من اللواء محمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة.

والمهندس محمد سالم حبوش الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، والعميد محمد بن نايع الطنيجي نائب قائد عام شرطة الفجيرة، وممثل عن المركز التابع للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وطارق الهنائي عن المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في الفجيرة، وعدد من كبار الضباط في شرطة الفجيرة والمسؤولين في الإسعاف الوطني.

تعاون

وبهذه المناسبة أشاد اللواء محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة بمستوى الحرفية والمهنية التي وصل لها الإسعاف الوطني تحت راية الحرس الوطني، وأفاد أن التواصل والتعاون الدائم بين شرطة الفجيرة والحرس الوطني بمختلف وحداته يسهم في تعزيز العمل الأمني بينها كجهات مسؤولة عن أمن الوطن والمجتمع لمواجهة أي طارئ أو أزمة، كما يدعم عملية التنسيق والتكامل بين الشركاء للتعامل مع هذه الأزمات بكل احترافية وتمكن.

وأضاف أن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للإسعاف الوطني يأتي من منطلق حرص المؤسسات الأمنية على مواكبة كل ما هو جديد مما يؤكد الالتزام الدائم على تقديم خدمات عالية الجودة في حالات الطوارئ والأزمات للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع وإنقاذ الأرواح، وفق أعلى معايير الجودة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في توفير الخدمات الطبية الطارئة.

وبدوره، قال المهندس محمد سالم حبوش، الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني: «نعتز بشراكتنا المستدامة مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ونؤكد مواصلة التعاون المشترك فيما بيننا بالتزامن مع إطلاقنا الهوية المؤسسية الجديدة للإسعاف الوطني والتي ترسخ أعلى المعايير في خدماتنا التي نقدمها». وتوجه حبوش بالشكر لقيادة شرطة الفجيرة على جهودها الفعالة في إنجاح هذا الحدث وجمع مختلف الشركاء بهدف تعزيز مبادئ التعاون والتنسيق والشراكة المستدامة بما يعزز خدمة المجتمع وفق أعلى معايير الصحة والأمن والسلامة.

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