«صحة أبوظبي» تعزز الكفاءات الوطنية ضمن «قمة تمريض الطوارئ»

المصدر: أبوظبي - البيان

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بالتزامن مع مؤتمر شعبة الإمارات لطب الطوارئ 2023، جمعت القمة العالمية لتمريض الطوارئ في 7 ديسمبر 2023 خبراء ومختصي تمريض الطوارئ من جميع أنحاء العالم لبحث ومناقشة التحديات وتبادل المعارف والاحتفاء بالمنجزات في مجال تمريض الطوارئ.

جاء انعقاد القمة بتنظيم من الاتحاد الدولي لطب الطوارئ، وبدعم من دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة بصفتها شريكاً استراتيجياً، مساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً.

واحتفت دائرة الصحة – أبوظبي خلال القمة وكجزء من التزامها بتطوير مهارات الكوادر التمريضية في حالات الطوارئ بتخريج الدفعة الأولى المكونة من 17 ممرضاً إماراتياً من برنامج تدريبي متخصص تم تطويره بالتعاون مع مستشفى ألفريد بجامعة موناش وهدف إلى تعزيز كفاءة وقدرات الكوادر التمريضية، ولا سيما في الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ.

وفي ظل استجابة العالم لتداعيات جائحة كوفيد-19، برز الدور المحوري الذي تقدمه الكوادر التمريضية باعتبارها عنصراً أساسياً من النظم الصحية حول العالم، حيث توفر الرعاية الصحية الضرورية للمرضى في حالات الطوارئ والتحديات الصحية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور صالح سيف آل علي، المدير التنفيذي لمركز الجاهزية والاستجابة للطوارئ في دائرة الصحة – أبوظبي: «يشهد مؤتمر شعبة الإمارات لطب الطوارئ والقمة العالمية لتمريض الطوارئ استضافة نخبة من المتحدثين والقادة العالميين في المجال، بمشاركة أكثر من 2200 خبير من 87 بلداً من حول العالم اجتمعوا في أبوظبي لتسليط الضوء على طب الطوارئ بصفته عنصراً محورياً من نظم الرعاية الصحية.

وتواصل دائرة الصحة – أبوظبي التزامها بإرساء منظومة رعاية صحية تتمتع بالمرونة والجاهزية في الإمارة، ما يجعلنا حريصين على الاستثمار في رفع كفاءة القوى العاملة في حالات الطوارئ، انطلاقاً من دورها المحوري في ضمان جاهزية وفعالية الاستجابة الوطنية للطوارئ الصحية. وبصفتنا شريكاً استراتيجياً للقمة العالمية لتمريض الطوارئ، نؤكد الاستمرار في تعزيز الكفاءات العاملة في القطاع الصحي وتمكينها من تقديم خدمات رعاية استثنائية والجاهزية التامة للتحديات الناشئة ذات الصلة، ومواصلة إرساء مكانة أبوظبي وجهة رائدة عالمياً في الرعاية الصحية والتميز في طب الطوارئ».

وأضاف آل علي: «تسلط استضافة فعاليات كل من مؤتمر شعبة الإمارات لطب الطوارئ والقمة العالمية لتمريض الطوارئ الضوء على أهمية الدور المحوري للأطباء والممرضين والمتخصصين في الخدمات الطبية المساندة في الاستجابة لحالات الطوارئ، وكذلك أهمية إرساء منهجية الفريق متعدد التخصصات في ضمان تقديم رعاية طارئة استثنائية عند الحاجة إليها».

وتُعتبر القمة العالمية لتمريض الطوارئ حدثاً مهماً لتسليط الضوء على التقدم الكبير المحرز نحو تحقيق أهداف جمعية الصحة العالمية لتطوير الكفاءات في تمريض الطوارئ على مستوى العالم. وتُعد رعاية الطوارئ ركيزة أساسية للنظم الصحية في جميع أنحاء العالم، حيث توفر تدخلات فورية ومحورية لمجموعة واسعة من الحالات. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الكوادر الطبية في إنقاذ أعداد لا تحصى من الأفراد يومياً، إلا أن محدودية الموارد والفرص التدريبية في بعض الحالات ينتج عنها تحديات كبيرة في تقديم الرعاية المثلى لمن يحتاجها.

ويُعد سد الفجوة في المهارات وتعزيز نظم الرعاية في حالات الطوارئ أولوية قصوى، خاصة بالنسبة للكوادر التمريضية التي تعتبر خط الدفاع الأول للرعاية الصحية في مثل هذه الظروف، حيث جاء هذا الحدث ليجمع الكوادر التمريضية من خلفيات متنوعة، ليُعزز روح التعاون ويوحد الجهود لرسم خارطة طريق نحو مستقبل أكثر جاهزية ومرونة.

وجمعت القمة العالمية لتمريض الطوارئ بين المشاركة الوجاهية والافتراضية بهدف إنشاء منتدى عالمي حقيقي يسلط الضوء على أبرز العوائق التي تعترض التقدم نحو تحقيق الأهداف الموضوعة، وتقدير المنجزات المحققة والاحتفاء بها. ومن خلال مجموعة مختارة من دراسات الحالة، سيتم تحديد الفرص المتاحة للمفاهيم القابلة للتطبيق في سياقات متنوعة وتحويل الخبرات والأفكار المحلية إلى عمل عالمي هادف.

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