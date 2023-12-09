الإمارات ترحب بخطوات بناء السلام بين أرمينيا وأذربيجان

المصدر: وام

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رحبت دولة الإمارات بالتطورات الإيجابية وخطوات بناء السلام الأخيرة بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا.

وأشادت وزارة الخارجية في بيان لها بإجراءات بناء الثقة التي اتفق عليها البلدان، وأعربت عن أملها في أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز ما تم تحقيقه من استقرار، وخطوات نحو توطيد السلام، وتحقيق التنمية لشعبي أرمينيا وأذربيجان، وفي منطقة القوقاز بشكل عام.

وأشارت الوزارة إلى أن دولة الإمارات تدعم كل ما يقرره البلدان الصديقان في سبيل تعزيز الأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، وترسيخ تسوية مستدامة تفتح صفحة جديدة من التعاون البنّاء بينهما.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية بناء الجسور والتعاون والحوار لحل الخلافات بالطرق السلمية.

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