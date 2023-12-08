«تنمية المجتمع» بأبوظبي تطلق استبانة الأسرة والتلاحم الاجتماعي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، الدورة الأولى من استبانة الأسرة والتماسك الاجتماعي بالتعاون مع مركز الإحصاء في أبوظبي، وذلك بهدف قياس مستوى التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي في مجتمع أبوظبي.



وتعدّ الاستبانة دراسة وصفية شاملة تغطي القطاعات الرئيسة من سكان إمارة أبوظبي، سواء كانوا من الإماراتيين أو غير الإماراتيين، وتستهدف الاستبانة تقييم ودراسة وتحليل العلاقة بين أفراد الأسرة، ومدى التزامهم بالقيم النبيلة التي ورثوها عن الآباء والأجداد، إلى جانب قياس مؤشرات الهوية الوطنية وأثرها في تحقيق التلاحم المجتمعي.



وتتضمّن الاستبانة مجموعة من الأسئلة الشاملة التي تتناول عدة محاور تشمل التماسك الأسري والعلاقات الأسرية والمشاركة المجتمعية والمشاركة المدنية وثقة المجتمع بالإضافة إلى الشبكات الاجتماعية.



وقالت المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد الاجتماعي والابتكار في دائرة تنمية المجتمع: «فهم المجتمع بصورة شاملة مهمّة رئيسة تأخذها دائرة تنمية المجتمع على عاتقها، فتحرص على تبنّي المنهجيات التي تسهم في جمع البيانات ورصد المعلومات التي توضّح القيم المجتمعية وأنماط السلوكيات بين أفراد الأسرة التي تعدّ نواة المجتمع وحجر الأساس في بنيانه وتماسكه لينعم أفراده بسعادة ورفاهية».



وأضافت: «وفي هذا الإطار تأتي استبانة الأسرة والتماسك الاجتماعي بالتعاون مع شركائنا في مركز الإحصاء - أبوظبي، بوصفها دراسة موسعة وشاملة لفهم القيم الاجتماعية ومستوى التماسك الأسري والاجتماعي، ومدى تمسّك أفراد المجتمع بالموروث القيمي والثقافي الذي يشكّل هويّتنا الوطنية ويعكس ترابطنا الاجتماعي، وقوّة نسيجنا المجتمعي».



وتابعت: «تبنّي البيانات والإحصاءات الدقيقة يسهم في توفير معلومات واضحة وصحيحة عن المجتمع، ويسهم في إيجاد الحلول الناجحة والمناسبة للتحدّيات الاجتماعية، كما يسهم في تعزيز التماسك الأسري والمجتمعي من خلال إدراك التوجّهات الاجتماعية الحالية وتشجيع الأسر والأفراد على تبنّي القيم النبيلة التي تعكس موروثنا الثقافي وهويتنا الوطنية التي نفتخر بها».



ويمكن المشاركة في الاستبانة من خلال الرابط: https://q-addcd.ink/FamilyAndSociatySurvey كما يمكن المشاركة عبر منهجية الزيارات الميدانية المباشرة مع أفراد المجتمع، والتي ستتم بالتعاون مع مركز الإحصاء.

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